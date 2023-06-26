НАБУ затримало голову Тернопільської облради на хабарі
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка на отриманні хабара.
Джерело: пресслужба НАБУ, співрозмовники УП у правоохоронних органах
Дослівно: "НАБУ і САП затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди".
Деталі: Співрозмовники УП уточнили, що йдеться про Головка та заступників голови ВЦА Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.
За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.
Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн Головка та двох заступників ВЦА затримали "на гарячому".