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НАБУ затримало голову Тернопільської облради на хабарі

Альона Мазуренко , "Українська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 11:19
НАБУ затримало голову Тернопільської облради на хабарі
Михайло Головко, фото: Facebook

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка на отриманні хабара.

Джерело: пресслужба НАБУ, співрозмовники УП у правоохоронних органах

Дослівно: "НАБУ і САП затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди".

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Деталі: Співрозмовники УП уточнили, що йдеться про Головка та заступників голови ВЦА Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.

За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн Головка та двох заступників ВЦА затримали "на гарячому".

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Теми: ТернопільхабарНАБУ
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