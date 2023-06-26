НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета на взятке

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко на получении взятки.

Источник: пресс-служба НАБУ, собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно: "НАБУ и САП задержали председателя Тернопольского облсовета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации на получении неправомерной выгоды".

Детали: Собеседники УП уточнили, что речь идет о Головко и заместителях главы ВГА Игоре Демьянчуке и Игоре Гайдуке.

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По данным следствия, они требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

После передачи третьего транша в размере более 600 тыс. грн Головко и двух заместителей главы ВГА задержали "на горячем".