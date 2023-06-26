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Майбутні заворушення в Росії можуть бути гіршими – президент Литви

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 12:20

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що спроба заколоту "групи Вагнера" свідчить про те, що в майбутньому можна очікувати подібних і навіть більших заворушень в Росії.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав після зустрічі із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє LRT.

"Події минулих вихідних в Росії продемонстрували нестабільність кремлівського режиму. Ми можемо очікувати подібних або навіть більших викликів у майбутньому", – зазначив Науседа.

Він додав, що події в Росії можуть вплинути на безпекову ситуацію в Литві та регіоні. А можлива присутність "групи Вагнера" у Білорусі стане ще одним викликом.

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Раніше про небезпеку повторення таких подій в РФ говорив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс. За його словами, Заходу варто враховувати ризики, пов’язані з непередбачуваністю Росії, але й не відволікатися через це від допомоги Україні. 

Перед цим Науседа заявляв, що НАТО потрібно буде зміцнити східний кордон, якщо Пригожин та "Вагнер" опиняться у Білорусі. 

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