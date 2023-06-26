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Будущие беспорядки в России могут быть хуже – президент Литвы

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 12:20

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что попытка мятежа "группы Вагнера" свидетельствует о том, что в будущем можно ожидать подобных и даже больших беспорядков в России.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает LRT.

"События минувших выходных в России продемонстрировали нестабильность кремлевского режима. Мы можем ожидать подобных или даже больших вызовов в будущем", – отметил Науседа.

Он добавил, что события в России могут повлиять на ситуацию с безопасностью в Литве и регионе. А возможное присутствие "группы Вагнера" в Беларуси станет еще одним вызовом.

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Ранее о риске повторения подобных событий в России говорил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, Западу следует учитывать риски, связанные с непредсказуемостью России, но и не отвлекаться из-за этого от помощи Украине.

Перед этим Науседа заявлял, что НАТО нужно будет укрепить восточную границу, если Пригожин и Вагнер окажутся в Беларуси.

Темы: ЛитваРосcия
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