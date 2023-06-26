Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет

Днепровский суд Киева огласил приговор по делу нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк - обвиняемый заказчик нападения Владислав Мангер и организатор Алексей Левин (Москаленко) получили по 10 лет заключения.

Источник: трансляция судебного заседания, ОГП, ЮК "Миллер"

Детали: Адвокаты по делу херсонской активистки Екатерины Гандзюк отметили, что это максимальная мера наказания, возможная в рамках статьи, по которой судили обвиняемых.

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"Суд признал, что именно Владислав Мангер и Алексей Левин заказали и организовали нападение на Екатерину. Все приведенные нами аргументы, доказательства и обоснования доказали: это было спланированное нападение на активистку - чтобы ее запугать. В результате нанесенные травмы повлекли смерть", - отметили адвокаты.

Также обвиняемые должны заплатить 15 млн грн за причиненный моральный ущерб родителям и мужу Гандзюк. Суд полностью удовлетворил условия гражданского иска потерпевших и обязывает обвиняемых уплатить солидарно эту сумму.

У защиты есть 30 дней, чтобы обжаловать приговор. После - он вступит в законную силу.

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