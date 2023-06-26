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Данія зніме F-16 з озброєння на два роки раніше, що наблизить їхню передачу Україні

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 12:55

У Данії винищувачі F-16 будуть зняті з озброєння у 2025 році, що на два роки раніше запланованого.

Як пише "Європейська правда", про це Міністерство оборони поінформувало данський парламент, повідомляє DR.

Виконувач обов'язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен заявив, що передача Україні F-16 також наближається.

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Він зазначив, що зняття з озброєння винищувачів F-16 стало можливим через швидше введення в експлуатацію F-35, які стануть їхньою заміною.

"Ми можемо ввести в експлуатацію F-35 раніше, ніж планувалося. І тому ми зараз перебуваємо в ситуації, коли F-16 можуть бути зняті з озброєння раніше", – зазначив в.о. міністра.

За його словами, українським пілотам знадобиться 6-8 місяців навчання, перш ніж передача данських літаків F-16 стане реальністю.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, питання надання Україні винищувачів F-16 обговорювалось у межах засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") минулого тижня.

Після неї стало відомо, що до липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн.

За даними видання Politico, передача Україні західних винищувачів F-16 може відбутися на початку 2024 року.

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Теми: Даніяавіа
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