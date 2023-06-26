Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данія зніме F-16 з озброєння на два роки раніше, що наблизить їхню передачу Україні

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 12:55

У Данії винищувачі F-16 будуть зняті з озброєння у 2025 році, що на два роки раніше запланованого.

Як пише "Європейська правда", про це Міністерство оборони поінформувало данський парламент, повідомляє DR.

Виконувач обов'язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен заявив, що передача Україні F-16 також наближається.

Він зазначив, що зняття з озброєння винищувачів F-16 стало можливим через швидше введення в експлуатацію F-35, які стануть їхньою заміною.

Реклама:

"Ми можемо ввести в експлуатацію F-35 раніше, ніж планувалося. І тому ми зараз перебуваємо в ситуації, коли F-16 можуть бути зняті з озброєння раніше", – зазначив в.о. міністра.

За його словами, українським пілотам знадобиться 6-8 місяців навчання, перш ніж передача данських літаків F-16 стане реальністю.

Нагадаємо, питання надання Україні винищувачів F-16 обговорювалось у межах засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") минулого тижня.

ВІДЕО ДНЯ

Після неї стало відомо, що до липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн.

За даними видання Politico, передача Україні західних винищувачів F-16 може відбутися на початку 2024 року.

Читайте також: Ще дві коаліції, "пташки" та шлях до членства: нові домовленості у НАТО про майбутнє України.

Теми: Даніяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Україна отримала другий транш від МВФ на 890 мільйонів доларів

Усі новини...
Данія
Данія попросила США допомогти у навчанні українських пілотів на F-16 – Пентагон
Зеленський поговорив з прем’єрами Данії та Нідерландів про ситуації на полі бою
Данія готова передати Україні винищувачі F-16 за однієї умови
Останні новини
04:45
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих
23:44
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
23:12
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Усі новини...
Реклама: