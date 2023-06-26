Дания снимет F-16 с вооружения на два года раньше, что приблизит их передачу Украине

В Дании истребители F-16 будут сняты с вооружения в 2025 году, что на два года раньше запланированного.

Как пишет "Европейская правда", об этом Министерство обороны проинформировало датский парламент, сообщает DR.

Исполняющий обязанности министра обороны Трольс Лунд Пульсен заявил, что передача Украине F-16 также приближается.

Он отметил, что снятие с вооружения истребителей F-16 стало возможным из-за более быстрого ввода в эксплуатацию F-35, которые станут их заменой.

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"Мы можем ввести в эксплуатацию F-35 раньше, чем планировалось. И поэтому мы сейчас находимся в ситуации, когда F-16 могут быть сняты с вооружения раньше", – отметил и.о. министра.

По его словам, украинским пилотам понадобится 6-8 месяцев обучения, прежде чем передача датских самолетов F-16 станет реальностью.

В Дании истребители F-16 будут сняты с вооружения в 2025 году, что на два года раньше запланированного.

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Вопрос предоставления Украине истребителей F-16 обсуждался в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") на прошлой неделе.

После нее стало известно, что до июля партнеры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников на истребителях F-16, сами учения будут проходить в специально созданном центре в одной из европейских стран.

По данным издания Politico, передача Украине западных истребителей F-16 может состояться в начале 2024 года.

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