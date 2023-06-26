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Мобільні оператори будуть ставити номери загиблих чи зниклих бійців у резерв на 2 роки

Олена РощінаПонеділок, 26 червня 2023, 13:03
Мобільні оператори будуть ставити номери загиблих чи зниклих бійців у резерв на 2 роки
Захисник України зі смартфоном, ілюстративне фото AFP via Getty Images

Українські мобільні оператори зможуть за запитом резервувати номери загиблих чи зниклих безвісти бійців на два роки, аби їх не придбали сторонні люди.

Джерело: віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Пряма мова: "Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих захисників на 2 роки.

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Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення "Коханий приєднався до Viber". Коли його немає серед живих.

Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом 2 років". 

Деталі: Аби запустити функцію збереження номера військового чи військової, їхні родичі повинні звернутися до мобільного оператора.

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Алгоритм дій такий: 

  • зверніться до служби підтримки оператора. Kyivstar – 0800300466, lifecell – 0800205433;
  • повідомте номер для резерву;
  • зазначте, від кого звернення;
  • очікуйте SMS із рішенням.

Зараз послуга працює в тестовому режимі.

Теми: мобільний зв'язоквійна
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