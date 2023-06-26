Мобільні оператори будуть ставити номери загиблих чи зниклих бійців у резерв на 2 роки

Українські мобільні оператори зможуть за запитом резервувати номери загиблих чи зниклих безвісти бійців на два роки, аби їх не придбали сторонні люди.

Джерело: віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Пряма мова: "Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих захисників на 2 роки.

Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення "Коханий приєднався до Viber". Коли його немає серед живих.

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Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом 2 років".

Деталі: Аби запустити функцію збереження номера військового чи військової, їхні родичі повинні звернутися до мобільного оператора.

Алгоритм дій такий:

ВІДЕО ДНЯ

зверніться до служби підтримки оператора. Kyivstar – 0800300466, lifecell – 0800205433;

повідомте номер для резерву;

зазначте, від кого звернення;

очікуйте SMS із рішенням.

Зараз послуга працює в тестовому режимі.