Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мобильные операторы будут ставить номера погибших или пропавших бойцов в резерв на 2 года

Елена РощинаПонедельник, 26 июня 2023, 13:03
Мобильные операторы будут ставить номера погибших или пропавших бойцов в резерв на 2 года
Защитник Украины со смартфоном, иллюстративное фото AFP via Getty Images

Украинские мобильные операторы смогут по запросу резервировать номера погибших или пропавших без вести бойцов на два года, чтобы их не приобрели посторонние люди.

Источник: вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Прямая речь: "Мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших защитников на 2 года.

Реклама:

Обычно через год без использования номер поступает в свободную продажу. Так вы можете получить сообщение "Любимый присоединился к Viber". Когда его нет среди живых.

Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести защитников. Номер не поступит в продажу в целом в течение 2 лет". 

Детали: Чтобы запустить функцию сохранения номера военного или военной, их родственники должны обратиться к мобильному оператору.

ВИДЕО ДНЯ

Алгоритм действий следующий: 

  • обратитесь в службу поддержки оператора. Kyivstar – 0800300466, lifecell – 0800205433;
  • сообщите номер для резерва;
  • укажите, от кого обращение;
  • ожидайте SMS с решением.

Сейчас услуга работает в тестовом режиме.

Темы: мобильная связьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
мобильная связь
Больше всего сел с одним мобильным оператором обслуживает "Киевстар"
Что будет с национальным роумингом и как готовят связь к зиме – Минцифры
lifecell тестирует первую в Украине базовую станцию, которая будет работать даже во время блэкаутов
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: