Мобильные операторы будут ставить номера погибших или пропавших бойцов в резерв на 2 года
Украинские мобильные операторы смогут по запросу резервировать номера погибших или пропавших без вести бойцов на два года, чтобы их не приобрели посторонние люди.
Источник: вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров
Прямая речь: "Мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших защитников на 2 года.
Обычно через год без использования номер поступает в свободную продажу. Так вы можете получить сообщение "Любимый присоединился к Viber". Когда его нет среди живых.
Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести защитников. Номер не поступит в продажу в целом в течение 2 лет".
Детали: Чтобы запустить функцию сохранения номера военного или военной, их родственники должны обратиться к мобильному оператору.
Алгоритм действий следующий:
- обратитесь в службу поддержки оператора. Kyivstar – 0800300466, lifecell – 0800205433;
- сообщите номер для резерва;
- укажите, от кого обращение;
- ожидайте SMS с решением.
Сейчас услуга работает в тестовом режиме.