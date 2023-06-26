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Мобильные операторы будут ставить номера погибших или пропавших бойцов в резерв на 2 года

Елена РощинаПонедельник, 26 июня 2023, 13:03
Мобильные операторы будут ставить номера погибших или пропавших бойцов в резерв на 2 года
Защитник Украины со смартфоном, иллюстративное фото AFP via Getty Images

Украинские мобильные операторы смогут по запросу резервировать номера погибших или пропавших без вести бойцов на два года, чтобы их не приобрели посторонние люди.

Источник: вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Прямая речь: "Мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших защитников на 2 года.

Обычно через год без использования номер поступает в свободную продажу. Так вы можете получить сообщение "Любимый присоединился к Viber". Когда его нет среди живых.

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Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести защитников. Номер не поступит в продажу в целом в течение 2 лет". 

Детали: Чтобы запустить функцию сохранения номера военного или военной, их родственники должны обратиться к мобильному оператору.

Алгоритм действий следующий: 

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  • обратитесь в службу поддержки оператора. Kyivstar – 0800300466, lifecell – 0800205433;
  • сообщите номер для резерва;
  • укажите, от кого обращение;
  • ожидайте SMS с решением.

Сейчас услуга работает в тестовом режиме.

Темы: мобильная связьвойна
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