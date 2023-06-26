Мобильные операторы будут ставить номера погибших или пропавших бойцов в резерв на 2 года

Украинские мобильные операторы смогут по запросу резервировать номера погибших или пропавших без вести бойцов на два года, чтобы их не приобрели посторонние люди.

Источник: вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Прямая речь: "Мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших защитников на 2 года.

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Обычно через год без использования номер поступает в свободную продажу. Так вы можете получить сообщение "Любимый присоединился к Viber". Когда его нет среди живых.

Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести защитников. Номер не поступит в продажу в целом в течение 2 лет".

Детали: Чтобы запустить функцию сохранения номера военного или военной, их родственники должны обратиться к мобильному оператору.

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Алгоритм действий следующий:

обратитесь в службу поддержки оператора. Kyivstar – 0800300466, lifecell – 0800205433;

сообщите номер для резерва;

укажите, от кого обращение;

ожидайте SMS с решением.

Сейчас услуга работает в тестовом режиме.