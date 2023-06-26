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ЄС збільшив на 3,5 млрд євро обсяг фонду, з якого фінансують зброю для України

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 13:32

Рада ЄС ухвалила рішення про збільшення на 3,5 млрд євро верхньої межі фінансування Європейського фонду миру, з якого виплачують країнам компенсацію за передану Україні зброю.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда". 

На основі давнішної домовленості від 20 березня 2023 року, верхню межу фінансування European Peace Facility підвищили на 3,5 млрд євро, до понад 12 млрд.

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Рішення ухвалили для фінансової стабільності цього інструмента і більшої передбачуваності у довгостроковій перспективі, та підтримання спроможності ЄС швидко реагувати на ситуації, що можуть виникати у світі.

Головний дипломат Жозеп Боррель нагадав, що це вже друге збільшення фінансування Європейського фонду миру з моменту його заснування у 2021 році. 

"Це рішення надсилає чіткий політичний сигнал щодо триваючої готовності ЄС надавати військову підтримку Україні та іншим партнерам", – зазначили у комюніке. 

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Рішення ухвалили після того, як у середу відповідний крок погодили постійні представники держав-членів.

Теми: ЄСгроші
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