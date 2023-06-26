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ЄС погодив виплату 100 млн євро 5 країнам, постраждалим від напливу зерна з України

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 14:55
ЄС погодив виплату 100 млн євро 5 країнам, постраждалим від напливу зерна з України
Фото: Getty Images

Країни Євросоюзу вирішили виплатити 100 мільйонів євро фермерам 5 країн для покриття збитків, пов'язаних з надмірним експортом агропродукції з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Зазначається, що ЄС схвалив розподіл загальної суми в 100 мільйонів євро між п'ятьма країнами – Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Болгарією. 

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Польські фермери отримають 40 млн євро з цієї суми. Тепер польська влада зможе збільшити допомогу фермерам на 200%, виділивши кошти з власного бюджету.

Рішення про виплату коштів стало можливим після того, як Польща та Угорщина врешті-решт зняли перешкоди для транзиту українських сільськогосподарських товарів, а Єврокомісія оцінила, що Варшава та Будапешт виконали умови угоди.

Брюссель погодився 5 червня продовжити заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику – до середини вересня. Транзит, однак, буде дозволений. Приймаючи своє рішення, ЄК попередила, що якщо сусідні з Україною країни перешкоджатимуть транзиту, вона може відкликати згоду на продовження обмежень.

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Пізніше повідомлялося, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито під тиском Києва гальмує виділення допомоги польським фермерам, аргументуючи це тим, що Польща ускладнює транзит українського збіжжя.

Теми: ЄСзерноУкраїна
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