Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС погодив виплату 100 млн євро 5 країнам, постраждалим від напливу зерна з України

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 14:55
ЄС погодив виплату 100 млн євро 5 країнам, постраждалим від напливу зерна з України
Фото: Getty Images

Країни Євросоюзу вирішили виплатити 100 мільйонів євро фермерам 5 країн для покриття збитків, пов'язаних з надмірним експортом агропродукції з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Зазначається, що ЄС схвалив розподіл загальної суми в 100 мільйонів євро між п'ятьма країнами – Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Болгарією. 

Польські фермери отримають 40 млн євро з цієї суми. Тепер польська влада зможе збільшити допомогу фермерам на 200%, виділивши кошти з власного бюджету.

Реклама:

Рішення про виплату коштів стало можливим після того, як Польща та Угорщина врешті-решт зняли перешкоди для транзиту українських сільськогосподарських товарів, а Єврокомісія оцінила, що Варшава та Будапешт виконали умови угоди.

Брюссель погодився 5 червня продовжити заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику – до середини вересня. Транзит, однак, буде дозволений. Приймаючи своє рішення, ЄК попередила, що якщо сусідні з Україною країни перешкоджатимуть транзиту, вона може відкликати згоду на продовження обмежень.

Пізніше повідомлялося, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито під тиском Києва гальмує виділення допомоги польським фермерам, аргументуючи це тим, що Польща ускладнює транзит українського збіжжя.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄСзерноУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Усі новини...
ЄС
ЄС збільшив на 3,5 млрд євро обсяг фонду, з якого фінансують зброю для України
ЄС і НАТО не планують позачергових зустрічей через події в Росії – ЗМІ
Зеленський пообіцяв виконання всіх вимог ЄС для початку переговорів про вступ цього року
Останні новини
04:45
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих
23:44
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
23:12
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Усі новини...
Реклама: