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ЕС согласовал выплату 100 млн евро 5 странам, пострадавшим от наплыва зерна из Украины

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 14:55
ЕС согласовал выплату 100 млн евро 5 странам, пострадавшим от наплыва зерна из Украины
Фото: Getty Images

Страны Евросоюза решили выплатить 100 миллионов евро фермерам 5 стран для покрытия убытков, связанных с чрезмерным экспортом агропродукции из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Отмечается, что ЕС одобрил распределение общей суммы в 100 миллионов евро между пятью странами – Польшей, Венгрией, Румынией, Словакией и Болгарией.

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Польские фермеры получат 40 млн евро из этой суммы. Теперь польские власти смогут увеличить помощь фермерам на 200%, выделив средства из собственного бюджета.

Решение о выплате средств стало возможным после того, как Польша и Венгрия в конце концов сняли препятствия для транзита украинских сельскохозяйственных товаров, а Еврокомиссия оценила, что Варшава и Будапешт выполнили условия соглашения.

Брюссель согласился 5 июня продлить запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника – до середины сентября. Транзит, однако, будет разрешен. Принимая свое решение, ЕК предупредила, что если соседние с Украиной страны будут препятствовать транзиту, она может отозвать согласие на продление ограничений.

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Позже сообщалось, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен якобы под давлением Киева тормозит выделение помощи польским фермерам, аргументируя это тем, что Польша затрудняет транзит украинского зерна.

Темы: ЕСзерноУкраина
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