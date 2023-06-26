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Британія готова до різних сценаріїв розвитку подій в Росії – Сунак

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 15:32

Після спроби ПВК "Вагнера" влаштувати переворот в РФ глава британського уряду Ріші Сунак заявив, що Британія готова до різних сценаріїв розвитку подій в Росії.

Заяву Сунака у понеділок цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Сунак сказав, що Британія уважно стежить за подіями в Росії, де цими вихідними президент РФ Владімір Путін зіткнувся з безпрецедентним викликом своїй владі через невдалий заколот бойовиків-найманців з угруповання "Вагнера".

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"Ще занадто рано з упевненістю прогнозувати, якими можуть бути наслідки, але, звичайно, ми готові, як і завжди, до різних сценаріїв", – сказав Сунак журналістам.

"Це ситуація, яку ми аналізували і відстежували протягом певного часу, тому що ми усвідомлюємо потенційно дестабілізуючий вплив незаконної війни Росії в Україні і напруженість у відносинах між групою "Вагнера" і режимом Путіна", – додав глава британського уряду.

За даними видання The Times, в уряді Британії вважають, що Сполученому Королівству слід готуватися до сценарію несподіваного розпаду Російської Федерації, аби такі події не застали Лондон зненацька.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що спроба заколоту ПВК "Вагнера" свідчить про те, що в майбутньому можна очікувати подібних і навіть більших заворушень в Росії.

Теми: Велика БританіяРосія
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