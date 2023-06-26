Британия готова к различным сценариям развития событий в России – Сунак

После попытки ЧВК "Вагнера" устроить переворот в РФ глава британского правительства Риши Сунак заявил, что Великобритания готова к различным сценариям развития событий в России.

Заявление Сунака в понедельник цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Сунак сказал, что Великобритания внимательно следит за событиями в России, где в эти выходные президент РФ Владимир Путин столкнулся с беспрецедентным вызовом своей власти из-за неудачного мятежа боевиков-наемников из группировки "Вагнера".

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"Еще слишком рано с уверенностью прогнозировать, какими могут быть последствия, но, конечно, мы готовы, как и всегда, к различным сценариям", – сказал Сунак журналистам.

"Это ситуация, которую мы анализировали и отслеживали в течение определенного времени, потому что мы осознаем потенциально дестабилизирующее влияние незаконной войны России в Украине и напряженность в отношениях между группой "Вагнера" и режимом Путина", – добавил глава британского правительства.

По данным издания The Times, в правительстве Британии считают, что Соединенному Королевству следует готовиться к сценарию неожиданного распада Российской Федерации, чтобы такие события не застали Лондон врасплох.

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что попытка мятежа ЧВК "Вагнера" свидетельствует о том, что в будущем можно ожидать подобных и даже больших беспорядков в России.