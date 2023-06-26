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У Херсоні відшукали зрадника-правоохоронця, який працював у російській катівні

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 червня 2023, 15:33
У Херсоні відшукали зрадника-правоохоронця, який працював у російській катівні
фото СБУ

Військовослужбовець Херсонського прикордонного загону під час окупації залишився у місті та влаштувався на службу оперуповноваженим незаконно створеного правоохоронного органу ворога.

Джерело: СБУ, ДПСУ, ДБР і спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

Деталі: Спільна міжвідомча група повідомила про підозру в колаборації та затримала військовослужбовця 79 прикордонного загону.

У період тимчасової окупації Херсона молодший сержант 1998 р.н. добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

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За це у липні 2022 року його призначили "оперуповноваженим оперативного відділу" у захопленій на той час агресором "Північній виправній колонії №90".

На цій "посаді" він брав участь у репресіях проти місцевих жителів для придушення руху опору в регіоні, кажуть в СБУ.

Після звільнення міста зловмисник намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ і ДБР встановили його місцезнаходження та затримали.

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Міжвідомча група виявила та вилучила мобільний телефон, який використовувався для співпраці з окупантами, а також чималу суму готівки у гривні та доларах США, в які спритник конвертував зароблені в окупантів рублі.

 

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Дослівно ДПСУ: "Що саме входило до переліку посадових обов’язків зрадника – з’ясує слідство, однак відповідальності за свій злочин йому вже не уникнути".

 

Теми: ХерсонСБУ
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