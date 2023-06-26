В Херсоне отыскали предателя-правоохранителя, который работал в российском застенке

Военнослужащий Херсонского пограничного отряда во время оккупации остался в городе и устроился на службу оперуполномоченным незаконно созданного правоохранительного органа врага.

Источник: СБУ, ГПСУ, ГБР и специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Детали: Совместная межведомственная группа сообщила о подозрении в коллаборации и задержала военнослужащего 79 пограничного отряда.

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В период временной оккупации Херсона младший сержант 1998 г.р. добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

За это в июле 2022 года его назначили "оперуполномоченным оперативного отдела" в захваченной в то время агрессором "Северной исправительной колонии №90".

На этой "должности" он участвовал в репрессиях против местных жителей для подавления движения сопротивления в регионе, говорят в СБУ.

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После освобождения города злоумышленник пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ и ГБР установили его местонахождение и задержали.

Межведомственная группа обнаружила и изъяла мобильный телефон, который использовался для сотрудничества с оккупантами, а также немалую сумму наличных в гривне и долларах США, в которые ловкач конвертировал заработанные у оккупантов рубли.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Дословно ГПСУ: "Что именно входило в перечень должностных обязанностей предателя - выяснит следствие, однако ответственности за свое преступление ему уже не избежать".