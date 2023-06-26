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Польща передасть тисячі автоматів і мільйони боєприпасів Україні

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 16:09

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський анонсував передачу тисячі гвинтівок українським силовикам.

Про це, як інформує "Європейська правда", він повідомив у Twitter після зустрічі зі своїм українським колегою Ігорем Клименком.

За його словами, Польща продовжить свою підтримку Україну, в рамках якої розпочинає поставку зброї бойовим формуванням МВС України.

"Це тисячі кулеметів і мільйони боєприпасів, які дозволять ефективно воювати захисникам свободи України та Європи", – зазначив Камінський.

У коментарях Polsat він додав, що на фронті дуже напружена ситуація, оскільки триває контрнаступ, і ці бої можуть мати дуже великі масштаби. Польський міністр також пообіцяв медичну допомогу пораненим українським військовим в самій Польщі.

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"У нашому розпорядженні є санітарний потяг, який буде забирати поранених офіцерів зі Львова. Ми також будуватимемо і підтримуватимемо польові шпиталі", – підкреслив Камінський.

Нагадаємо, що федеральний уряд Німеччини готує довгострокову підтримку України артилерійськими снарядами та готує відповідні контракти.

Теми: ПольщаУкраїназброя
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