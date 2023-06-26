Польща передасть тисячі автоматів і мільйони боєприпасів Україні

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський анонсував передачу тисячі гвинтівок українським силовикам.

Про це, як інформує "Європейська правда", він повідомив у Twitter після зустрічі зі своїм українським колегою Ігорем Клименком.

За його словами, Польща продовжить свою підтримку Україну, в рамках якої розпочинає поставку зброї бойовим формуванням МВС України.

Реклама:

Od początku wojny wspieramy Ukrainę i będziemy to robić dalej. Rozpoczynamy dostawę broni dla walczących formacji ukraińskiego MSW. To tysiące karabinów maszynowych i miliony sztuk amunicji, które pozwolą efektywnie walczyć obrońcom wolności Ukrainy i Europy. pic.twitter.com/IEAfrjsH7g — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) June 26, 2023

"Це тисячі кулеметів і мільйони боєприпасів, які дозволять ефективно воювати захисникам свободи України та Європи", – зазначив Камінський.

ВІДЕО ДНЯ

У коментарях Polsat він додав, що на фронті дуже напружена ситуація, оскільки триває контрнаступ, і ці бої можуть мати дуже великі масштаби. Польський міністр також пообіцяв медичну допомогу пораненим українським військовим в самій Польщі.

"У нашому розпорядженні є санітарний потяг, який буде забирати поранених офіцерів зі Львова. Ми також будуватимемо і підтримуватимемо польові шпиталі", – підкреслив Камінський.

Нагадаємо, що федеральний уряд Німеччини готує довгострокову підтримку України артилерійськими снарядами та готує відповідні контракти.