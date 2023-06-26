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Польша передаст тысячи автоматов и миллионы боеприпасов Украине

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 16:09

Глава МВД Польши Мариуш Каминский анонсировал передачу тысячи винтовок украинским силовикам.

Об этом, как информирует "Европейская правда", он сообщил в Twitter после встречи со своим украинским коллегой Игорем Клименко.

По его словам, Польша продолжит свою поддержку Украины, в рамках которой начинает поставку оружия боевым формированиям МВД Украины.

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"Это тысячи пулеметов и миллионы боеприпасов, которые позволят эффективно воевать защитникам свободы Украины и Европы", – отметил Каминский.

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В комментариях Polsat он добавил, что на фронте очень напряженная ситуация, поскольку продолжается контрнаступление, и эти бои могут иметь очень большие масштабы. Польский министр также пообещал медицинскую помощь раненым украинским военным в самой Польше.

"В нашем распоряжении есть санитарный поезд, который будет забирать раненых офицеров из Львова. Мы также будем строить и поддерживать полевые госпитали", – подчеркнул Каминский.

Напомним, что федеральное правительство Германии готовит долгосрочную поддержку Украины артиллерийскими снарядами и готовит соответствующие контракты.

Темы: ПольшаУкраинаоружие
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