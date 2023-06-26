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Саміт лідерів Євросоюзу обговорить заколот групи "Вагнера" – посадовець ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 16:48

Лідери Євросоюзу обговорять заколот найманців ПВК "Вагнера" у рамках засідання Європейської ради, яке пройде 29-30 червня у Брюсселі.

Про це, як пише "Європейська правда", напередодні засідання в понеділок у Брюсселі на умовах анонімності повідомив журналістам європейський високопосадовець, його цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

За його словами, лідери обговорять недавні події, так само як і обміняються наявними у них даними розвідок. 

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"Є багато трактувань щодо того, що сталося, і у лідерів буде можливість це обговорити", – зазначив співрозмовник журналістів.

Він не став озвучувати будь-які висновки з приводу подій у Росії, зазначивши, що саме це і належить зробити на засіданні Євроради. 

"Але те, що ми бачили, викликає стурбованість, це було радикально, і Рада дасть цьому оцінку", – пояснив європейський посадовець.

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Він також не виключив, що заколот може бути використаний українцями в рамках контрнаступу, так само як і посилить та ще більше об'єднає країни-члени ЄС для подальшої підтримки України.

Головним питанням порядку денного майбутнього саміту буде Україна. Лідери говоритимуть про подальшу підтримку України, так само як і про можливість використання заморожених російських активів для відновлення країни.

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель напередодні зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС у понеділок заявив про те, що невдала спроба заколоту найманцями групи "Вагнера" в Росії свідчить про тріщини у військовій могутності Москви, які спричинила війна в Україні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що спроба заколоту найманців групи "Вагнера" в Росії демонструє, що Москва припустилася стратегічної помилки, розв'язавши війну проти України.

Теми: ВагнерЄС
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