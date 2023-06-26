Саммит лидеров Евросоюза обсудит мятеж группы "Вагнера" – чиновник ЕС

Лидеры Евросоюза обсудят мятеж наемников ЧВК "Вагнера" в рамках заседания Европейского совета, которое пройдет 29-30 июня в Брюсселе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", накануне заседания в понедельник в Брюсселе на условиях анонимности сообщил журналистам европейский чиновник, занимающий высокий пост, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

По его словам, лидеры обсудят недавние события, равно как и обменяются имеющимися у них данными разведок.

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"Есть много трактовок относительно того, что произошло, и у лидеров будет возможность это обсудить", – отметил собеседник журналистов.

Он не стал озвучивать какие-либо выводы по поводу событий в России, отметив, что именно это и предстоит сделать на заседании Евросовета.

"Но то, что мы видели, вызывает обеспокоенность, это было радикально, и Совет даст этому оценку", – пояснил европейский чиновник.

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Он также не исключил, что мятеж может быть использован украинцами в рамках контрнаступления, так же как и усилит и еще больше объединит страны-члены ЕС для дальнейшей поддержки Украины.

Главным вопросом повестки дня предстоящего саммита будет Украина. Лидеры будут говорить о дальнейшей поддержке Украины, равно как и о возможности использования замороженных российских активов для восстановления страны.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель накануне встречи Совета министров иностранных дел ЕС в понедельник заявил о том, что неудачная попытка мятежа наемниками группы "Вагнера" в России свидетельствует о трещинах в военной мощи Москвы, которые вызвала война в Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что попытка мятежа наемников группы "Вагнера" в России демонстрирует, что Москва допустила стратегическую ошибку, развязав войну против Украины.