Угорщина не підтримала виділення 500 млн євро з фонду ЄС, який допомагає Україні зброєю

Угорщина не підтримала виділення чергового траншу у сумі 500 млн євро з Європейського фонду миру державам-членам ЄС через включення Україною угорського OTP Bank до списку "спонсорів війни".

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на пресконференції у понеділок, його цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Ми готові змінити свою думку, якщо українці покладуть край безглуздому, брехливому стану, коли OTP, найбільший угорський банк, перебуває у списку міжнародних спонсорів війни", – сказав Сійярто.

У травні Угорщина вже блокувала виділення цього траншу країнам-членам ЄС, посилаючись на ту саму проблему.

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Європейський фонд миру, створений у 2021 році, є позабюджетним інструментом, спрямованим на підвищення здатності ЄС запобігати конфліктам, будувати мир та зміцнювати міжнародну безпеку.

У понеділок Рада ЄС ухвалила рішення про збільшення на 3,5 млрд євро верхньої межі фінансування Європейського фонду миру, з якого виплачують країнам компенсацію за передану Україні зброю.

Рішення про збільшення обсягу фонду міністри ЄС схвалили після того, як у середу відповідний крок погодили постійні представники держав-членів.

ВІДЕО ДНЯ

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних "спонсорів війни" на початку травня. Рішення пояснили позицією керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичним визнанням установою так званих Донецької та Луганської "народних республік".