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Венгрия не поддержала выделение 500 млн евро из фонда ЕС, который помогает Украине оружием

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 17:31

Венгрия не поддержала выделение очередного транша в сумме 500 млн евро из Европейского фонда мира государствам-членам ЕС из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список "спонсоров войны".

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в понедельник, его цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Мы готовы изменить свое мнение, если украинцы положат конец бессмысленному, лживому состоянию, когда OTP, крупнейший венгерский банк, находится в списке международных спонсоров войны", – сказал Сийярто.

В мае Венгрия уже блокировала выделение этого транша странам-членам ЕС, ссылаясь на ту же проблему.

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Европейский фонд мира, созданный в 2021 году, является внебюджетным инструментом, направленным на повышение способности ЕС предотвращать конфликты, строить мир и укреплять международную безопасность.

В понедельник Совет ЕС принял решение об увеличении на 3,5 млрд евро верхнего предела финансирования Европейского фонда мира, из которого выплачивают странам компенсацию за переданное Украине оружие.

Решение об увеличении объема фонда министры ЕС одобрили после того, как в среду соответствующий шаг согласовали постоянные представители государств-членов.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в перечень международных "спонсоров войны" в начале мая. Решение объяснили позицией руководства банка продолжать деятельность в России и фактическим признанием учреждением так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Темы: Венгрияпомощь Украине
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