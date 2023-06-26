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Венгрия не поддержала выделение 500 млн евро из фонда ЕС, который помогает Украине оружием

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 17:31

Венгрия не поддержала выделение очередного транша в сумме 500 млн евро из Европейского фонда мира государствам-членам ЕС из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список "спонсоров войны".

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в понедельник, его цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Мы готовы изменить свое мнение, если украинцы положат конец бессмысленному, лживому состоянию, когда OTP, крупнейший венгерский банк, находится в списке международных спонсоров войны", – сказал Сийярто.

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В мае Венгрия уже блокировала выделение этого транша странам-членам ЕС, ссылаясь на ту же проблему.

Европейский фонд мира, созданный в 2021 году, является внебюджетным инструментом, направленным на повышение способности ЕС предотвращать конфликты, строить мир и укреплять международную безопасность.

В понедельник Совет ЕС принял решение об увеличении на 3,5 млрд евро верхнего предела финансирования Европейского фонда мира, из которого выплачивают странам компенсацию за переданное Украине оружие.

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Решение об увеличении объема фонда министры ЕС одобрили после того, как в среду соответствующий шаг согласовали постоянные представители государств-членов.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в перечень международных "спонсоров войны" в начале мая. Решение объяснили позицией руководства банка продолжать деятельность в России и фактическим признанием учреждением так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Темы: Венгрияпомощь Украине
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