В адміністрації Байдена непокояться, що контрнаступ відстає від графіка – NYT

В адміністрації президента США Джозефа Байдена не офіційно говорять, що український контрнаступ почався повільно і його результати за перші кілька тижнів змушують "протверезіти", проте не поспішають робити висновки.

Джерело: американське видання "The New York Times"

Дослівно NYT: "У Вашингтоні чиновники адміністрації Байдена публічно закликають до терпіння, хоча в приватних розмовах вони стурбовані тим, що початковий прогрес був повільним. Один з високопосадовців адміністрації назвав результати перших кількох тижнів "протверезливими", додавши: "Вони (українці – ред.) відстають від графіка".

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Високопоставлений американський військовий також визнав повільніший, ніж очікувалося, темп операцій, але додав, що це не було несподіванкою з огляду на розгалужену російську оборону, і застеріг від поспішних висновків на основі перших операцій.

Обидва урядовці говорили на умовах анонімності, щоб обговорити конфіденційні урядові оцінки".

Деталі: Видання пояснює, що через три тижні контрнаступу українська армія стикається з низкою проблем, які ускладнюють її плани, зокрем це: величезна смуга мінних полів, яку росіяни створили для оборони, і особливості місцевості на південному сході, де відкриті поля не дають прикриття.

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NYT пише, що Україна прагне розділити окуповану Росією територію на півдні на дві зони, перерізавши шляхи постачання на Кримський півострів і створивши плацдарм для подальшого наступу. Для цього вона повинна просунутися на південь, до Азовського моря. Основні оборонні споруди Росії знаходяться за десяток кілометрів за добре захищеною територією. Це найскладніша ділянка для прориву.

Стратегія України полягає в зондуванні, завданні ударів по декількох об'єктах, щоб знайти слабкі місця в обороні. Росія готувалася до наступу місяцями і намагається сповільнити українські війська за допомогою мін, артилерії, бойових вертольотів і контратак, перш ніж вони зможуть знайти прогалину і пройти на окуповану територію.

Успіх України зараз залежить від того, скільки танків, бронемашин і солдатів вона зможе зберегти до того, як досягне основної лінії оборони, зазначає NYT.

За даними видання, протягом зими Україна і західні союзники підготували і екіпірували близько 40 000 солдатів для наступу.

У березні США перекинули 113 бойових машин "Бредлі". Щонайменше 17 із них – понад 15% – були пошкоджені або знищені в ході бойових дій, сказав чиновник.

Російські ударні вертольоти Ка-52 змогли прослизнути повз системи протиповітряної оборони, сповільнюючи пересування українських військ, пошкоджуючи або знищуючи танки і бойові броньовані машини, надані Заходом.

За словами високопоставленого американського військового чиновника, російські війська не лише збільшили розміри мінних полів і зробили їх більш розгалуженими, але й довели свою здатність поповнювати деякі мінні поля, розміновані за допомогою західного обладнання. Українські війська в деяких місцях уздовж лінії фронту роблять паузи, щоб переоцінити, які тактики і методи прориву і розмінування працюють найкраще, сказав офіційний представник США.

Як пише NYT, усі перешкоди перетворили ранні етапи контрнаступу на повільну і криваву тяганину, обмеживши українські сили приблизно чотирма милями (6,44 км) відвойованої території. Це менше половини відстані, яку Україні необхідно подолати, щоб дістатися до основних оборонних позицій Росії.

Зараз контрнаступ України відбувається на трьох напрямках.

У двох з трьох точок наступу, на південь від міста Велика Новосілка і міста Запоріжжя, Україна крок за кроком просунулася вперед і відвоювала загалом 8 сіл. На третій ділянці, на південь від міста Оріхів, наступ застопорився в полях.

NYT відзначає, що Україна просунулася вперед у двох місцях, де військам було надано менше нового західного озброєння, і застопорилася там, де було розгорнуто найсучасніше нове озброєння – американські "Бредлі" і німецькі танки "Леопард-2". Можливо, західне озброєння навмисно розгорталося в районах, де російська оборона була більш жорсткою.

За словами солдатів, повільне просування вперед там можна пояснити місцевими факторами: найближчі села, в яких можна було б знайти покинуті будинки, підвали і погреби для укриття, знаходяться далі від лінії фронту, ніж в інших місцях, а у відкритих полях артилерійські обстріли були настільки інтенсивними, що поле бою "схоже на швейцарський сир".

Українські офіційні особи заявляють, що битва йде за планом і найголовніше попереду.