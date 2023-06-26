В администрации Байдена беспокоятся, что контрнаступление отстает от графика – NYT

В администрации президента США Джозефа Байдена неофициально говорят, что украинское контрнаступление началось медленно и его результаты за первые несколько недель заставляют "протрезветь", однако не спешат делать выводы.

Источник: американское издание "The New York Times"

Дословно NYT: "В Вашингтоне чиновники администрации Байдена публично призывают к терпению, хотя в частных разговорах они обеспокоены тем, что начальный прогресс был медленным. Один из высокопоставленных чиновников администрации назвал результаты первых нескольких недель "отрезвляющими", добавив: "Они (украинцы – ред.) отстают от графика".

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Высокопоставленный американский военный также признал более медленный, чем ожидалось, темп операций, но добавил, что это не было неожиданностью, учитывая разветвленную российскую оборону, и предостерег от поспешных выводов на основе первых операций.

Оба чиновника говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальные правительственные оценки".

Детали: Издание объясняет, что через три недели контрнаступления украинская армия сталкивается с рядом проблем, которые затрудняют ее планы, в частности это: огромная полоса минных полей, которую россияне создали для обороны, и особенности местности на юго-востоке, где открытые поля не дают прикрытия.

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NYT пишет, что Украина стремится разделить оккупированную Россией территорию на юге на две зоны, перерезав пути снабжения на Крымский полуостров и создав плацдарм для дальнейшего наступления. Для этого она должна продвинуться на юг, к Азовскому морю. Основные оборонительные сооружения России находятся в десятке километров за хорошо защищенной территорией. Это самый сложный участок для прорыва.

Стратегия Украины заключается в зондировании, нанесении ударов по нескольким объектам, чтобы найти слабые места в обороне. Россия готовилась к наступлению месяцами и пытается замедлить украинские войска с помощью мин, артиллерии, боевых вертолетов и контратак, прежде чем они смогут найти брешь и пройти на оккупированную территорию.

Успех Украины сейчас зависит от того, сколько танков, бронемашин и солдат она сможет сохранить до того, как достигнет основной линии обороны, отмечает NYT.

По данным издания, в течение зимы Украина и западные союзники подготовили и экипировали около 40 000 солдат для наступления.

В марте США перебросили 113 боевых машин "Брэдли". По меньшей мере 17 из них – более 15% – были повреждены или уничтожены в ходе боевых действий, сказал чиновник.

Российские ударные вертолеты Ка-52 смогли проскользнуть мимо систем противовоздушной обороны, замедляя передвижение украинских войск, повреждая или уничтожая танки и боевые бронированные машины, предоставленные Западом.

По словам высокопоставленного американского военного чиновника, российские войска не только увеличили размеры минных полей и сделали их более разветвленными, но и доказали свою способность пополнять некоторые минные поля, разминированные с помощью западного оборудования. Украинские войска в некоторых местах вдоль линии фронта делают паузы, чтобы переоценить, какие тактики и методы прорыва и разминирования работают лучше всего, сказал официальный представитель США.

Как пишет NYT, все препятствия превратили ранние этапы контрнаступления в медленную и кровавую волокиту, ограничив украинские силы примерно четырьмя милями (6,44 км) отвоеванной территории. Это меньше половины расстояния, которое Украине необходимо преодолеть, чтобы добраться до основных оборонительных позиций России.

Сейчас контрнаступление Украины происходит на трех направлениях.

В двух из трех точек наступления, к югу от города Великая Новоселка и города Запорожье, Украина шаг за шагом продвинулась вперед и отвоевала в общей сложности 8 сел. На третьем участке, к югу от города Орехов, наступление застопорилось в полях.

NYT отмечает, что Украина продвинулась вперед в двух местах, где войскам было предоставлено меньше нового западного вооружения, и застопорилась там, где было развернуто самое современное новое вооружение – американские "Брэдли" и немецкие танки "Леопард-2". Возможно, западное вооружение намеренно разворачивалось в районах, где российская оборона была более жесткой.

По словам солдат, медленное продвижение вперед там можно объяснить местными факторами: ближайшие деревни, в которых можно было бы найти заброшенные дома, подвалы и погреба для укрытия, находятся дальше от линии фронта, чем в других местах, а в открытых полях артиллерийские обстрелы были настолько интенсивными, что поле боя "похоже на швейцарский сыр".

Украинские официальные лица заявляют, что битва идет по плану и самое главное впереди.