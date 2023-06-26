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У Франківську сталася стрілянина, є поранений

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 26 червня 2023, 19:49
У Франківську сталася стрілянина, є поранений
ФОТО ПОЛІЦІЇ

На Прикарпатті розшукують чоловіка, який у понеділок влаштував стрілянину і поранив людину в Івано-Франківську.

Джерело: пресслужба поліції Івано-Франківської області 

Деталі: Поліція повідомляє, що о 17:20 на лінію "102" надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Симоненка.

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За попередньою інформацією, невідомий чоловік здійснив постріл через вікно, внаслідок чого поранення дістав відвідувач спортивного клубу. Його доставлено до лікарні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти. На пошуки підозрюваного задіяні всі оперативні служби та наряди поліції.

 

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Теми: Івано-Франківськзброя
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