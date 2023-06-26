Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Франковске произошла стрельба, есть раненый

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 26 июня 2023, 19:49
Во Франковске произошла стрельба, есть раненый
ФОТО ПОЛИЦИИ

На Прикарпатье разыскивают мужчину, который в понедельник устроил стрельбу и ранил человека в Ивано-Франковске.

Источник: пресс-служба полиции Ивано-Франковской области 

Детали: Полиция сообщает, что в 17:20 на линию "102" поступило сообщение о стрельбе на улице Симоненко.

По предварительной информации, неизвестный мужчина произвел выстрел через окно, в результате чего ранения получил посетитель спортивного клуба. Он доставлен в больницу.

Реклама:

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты. На поиски подозреваемого задействованы все оперативные службы и наряды полиции.

 

Темы: Ивано-Франковскоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Посланник Папы после визита в Москву: Не существует мирного плана

Страны Европы готовятся нарушить ядерную сделку с Ираном – The Guardian

С тяжелыми боями продвигаемся на Бердянском и Мелитопольском направлениях – Маляр

В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам

В ОП рассказали, как восстанавливается водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС

видеоПод Киевом девушку вытолкали из кафе за замечание о музыке Лепса, вмешалась полиция

Все новости...
Ивано-Франковск
Суд отправил под ночной домашний арест офицера НГУ, который издевался над военными
ГБР выявило новые факты издевательства офицера НГУ над военными: опрашиваются свидетели
Верующие УПЦ МП не пускали ПЦУ в храм во Франковске
Последние новости
03:46
В Хмельницкой и Черновицкой областях – угроза вражеских БпЛА
03:15
В Одесской области была ракетная угроза
02:38
Обновлено от 02:12В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
01:58
Австрия не препятствует транзиту военной техники из ЕС в Украину – министр
01:02
После ранения в Краматорске умерла писательница Виктория Амелина
00:56
На Черниговщине – более 20 вражеских приходов
00:22
На Сумщине зафиксировано 116 взрывов, разрушены и повреждены дома
23:56
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
23:50
В Швейцарии задержали 7 человек, устроивших погромы по солидарности с французами
23:36
Из России летят "Шахеды" – Воздушные силы
Все новости...
Реклама: