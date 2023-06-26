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Во Франковске произошла стрельба, есть раненый

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 26 июня 2023, 19:49
Во Франковске произошла стрельба, есть раненый
ФОТО ПОЛИЦИИ

На Прикарпатье разыскивают мужчину, который в понедельник устроил стрельбу и ранил человека в Ивано-Франковске.

Источник: пресс-служба полиции Ивано-Франковской области 

Детали: Полиция сообщает, что в 17:20 на линию "102" поступило сообщение о стрельбе на улице Симоненко.

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По предварительной информации, неизвестный мужчина произвел выстрел через окно, в результате чего ранения получил посетитель спортивного клуба. Он доставлен в больницу.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты. На поиски подозреваемого задействованы все оперативные службы и наряды полиции.

 

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Темы: Ивано-Франковскоружие
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