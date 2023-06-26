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ЄС підготував вже 24 тисячі українських військових

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 21:09

Європейський Союз у рамках своєї тренувальної місії для українців (EUMAM) підготував вже 24 тисячі українських військових.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Люксембурзі у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

"Хороші новини про Місію з питань військової допомоги: вже 24 тисяч українських солдатів пройшли навчання в рамках цієї місії", – сказав він.

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Місія має завдання підготувати до 30 тисяч українських військовослужбовців у центрах, розташованих у країнах-членах ЄС.

"І, безумовно, мету в 30 тисяч (навчених солдатів. – Ред.) до кінця року буде досягнуто задовго до кінця року", – зазначив Боррель.

Станом на квітень було відомо, що підготовку пройшли понад 16 тисяч військових Збройних Сил України.

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Також Боррель повідомив, що Євросоюзу має намір продовжити свою тренувальну місію, оскільки ЄС планує продовжувати підтримувати Україну довгостроково.

17 жовтня 2022 року була офіційно створена місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), а в середині листопада вона розпочала роботу.

Теми: ЄСУкраїнаарміяЗбройні сили
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