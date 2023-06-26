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ЄС підготував вже 24 тисячі українських військових

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 21:09

Європейський Союз у рамках своєї тренувальної місії для українців (EUMAM) підготував вже 24 тисячі українських військових.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Люксембурзі у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

"Хороші новини про Місію з питань військової допомоги: вже 24 тисяч українських солдатів пройшли навчання в рамках цієї місії", – сказав він.

Місія має завдання підготувати до 30 тисяч українських військовослужбовців у центрах, розташованих у країнах-членах ЄС.

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"І, безумовно, мету в 30 тисяч (навчених солдатів. – Ред.) до кінця року буде досягнуто задовго до кінця року", – зазначив Боррель.

Станом на квітень було відомо, що підготовку пройшли понад 16 тисяч військових Збройних Сил України.

Також Боррель повідомив, що Євросоюзу має намір продовжити свою тренувальну місію, оскільки ЄС планує продовжувати підтримувати Україну довгостроково.

ВІДЕО ДНЯ

17 жовтня 2022 року була офіційно створена місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), а в середині листопада вона розпочала роботу.

Теми: ЄСУкраїнаарміяЗбройні сили
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