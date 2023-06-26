При Радбезі РФ пишуть статті про необхідність ядерного удару по Європі

Член наукової ради при Раді безпеки РФ Сергій Караганов опублікував уже другу статтю про те, що Росії доведеться завдати ядерного удару по Європі.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Стаття вийшла на головному пропагандистському сайті Кремля "РИА Новости". Написав її "доктор історичних наук" і політолог Сергій Караганов. Її повна назва: "Вибору не залишається: Росії доведеться завдати ядерного удару по Європі".

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І це не перший його подібний матеріал. Менше двох тижнів тому Караганов опублікував схожу статтю, суть якої зводиться до того ж - Росія "повинна завдати превентивного ядерного удару по Європі". Вона вийшла в приватному журналі "Профиль".

Дослівно в новій статті: "Я сподіваюся, що ми ніколи не використаємо ядерну зброю, але те, що ми відмовляємося від можливості її застосування у всіх ситуаціях, окрім як у разі смертельної небезпеки для самої держави, мені здається легковажним".

Деталі: У своїй публікації Караганов закликає Кремль розглянути можливість превентивного ядерного удару по ЄС.

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Опозиційне видання "Медуза" попереджає, що ці погрози можуть бути чимось більшим, ніж звичайний струс повітря.

Повідомляється, що Караганов входить до складу наукової ради при Раді безпеки РФ.

Крім того, він є одним із засновників російської Ради із зовнішньої та оборонної політики. Це експертний центр, з яким співпрацюють колишні військові, дипломати, чинні політики, дослідники та журналісти.

У 2004 році СЗОП став одним із засновників клубу "Валдай", у засіданнях якого регулярно бере участь Путін. Сам Караганов теж відвідує ці зустрічі.

Також два джерела "Медузи", близьких до адміністрації Путіна, називають Караганова людиною, яка "може впливати на думку секретаря Радбезу Миколи Патрушева".

У своїх статтях, пише "Медуза", Караганов використовує дуже близьку Путіну риторику: політолог явно намагається відповідати путінській мові. Наприклад, у тексті зустрічається "пацанська аргументація", характерна для президента РФ: зокрема, коли Караганов пояснює, що превентивний ядерний удар по Європі потрібен, "щоб Захід просто "відвалив" і не заважав Росії та світу йти вперед". Не забув Караганов згадати і "неоколоніалізм", який в останні півтора року до місця і не до місця згадує Путін.

При цьому автор заспокоює свого потенційного високопоставленого читача, який гіпотетично може ухвалити рішення про застосування ядерної зброї: США нібито не заступляться за Європу, ніхто не жертвуватиме "умовним Бостоном заради умовної Познані".

Караганов підкріплює цю думку ще однією небезпечною тезою: "Переможців не судять, а рятівникам дякують". А що перемога в підсумку виявиться за Росією, ніби само собою зрозуміло.