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При Совбезе РФ пишут статьи о необходимости ядерного удара по Европе

"Украинская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 21:55
При Совбезе РФ пишут статьи о необходимости ядерного удара по Европе
Сергей Караганов, фото: россми

Член научного совета при Совете безопасности РФ Сергей Караганов опубликовал уже вторую статью о том, что России придется нанести ядерный удар по Европе.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Статья вышла на главном пропагандистском сайте Кремля "РИА Новости". Написал ее "доктор исторических наук" и политолог Сергей Караганов. Ее полное название: "Выбора не остается: России придется нанести ядерный удар по Европе".

И это не первый его подобный материал. Меньше двух недель назад Караганов опубликовал похожую статью, суть которой сводится к тому же - Россия "должна нанести превентивный ядерный удар по Европе". Она вышла в частном журнале "Профиль".

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Дословно в новой статье: "Я надеюсь, что мы никогда не используем ядерное оружие, но то, что мы отказываемся от возможности его применения во всех ситуациях, кроме как в случае смертельной опасности для самого государства, мне кажется легкомысленным".

Детали: В своей публикации Караганов призывает Кремль рассмотреть возможность превентивного ядерного удара по ЕС.

Оппозиционное издание "Медуза" предупреждает, что эти угрозы могут быть чем-то большим, нежели обычное сотрясание воздуха.

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Сообщается, что Караганов входит в состав научного совета при Совете безопасности РФ.

Кроме того, он является одним из основателей российского Совета по внешней и оборонной политике. Это экспертный центр, с которым сотрудничают бывшие военные, дипломаты, действующие политики, исследователи и журналисты.

В 2004 году СВОП стал одним из учредителей клуба "Валдай", в заседаниях которого регулярно участвует Путин. Сам Караганов тоже посещает эти встречи.

Также два источника "Медузы", близких к администрации Путина, называют Караганова человеком, который "может влиять на мнение секретаря Совбеза Николая Патрушева".

В своих статьях, пишет "Медуза", Караганов использует очень близкую Путину риторику: политолог явно пытается соответствовать путинскому языку. Например, в тексте встречается "пацанская аргументация", характерная для президента РФ: в частности, когда Караганов объясняет, что превентивный ядерный удар по Европе нужен, "чтобы Запад просто "отвалил" и не мешал России и миру идти вперед". Не забыл Караганов упомянуть и "неоколониализм", который в последние полтора года к месту и не к месту вспоминает Путин.

Караганов вспоминает также "отрицание семьи, родины, истории, любви между мужчиной и женщиной, веры, служения высшим идеалам, всего того, что составляет сущность человека" — все это, разумеется, на Западе. Путин тоже об этом много и часто говорит.

При этом автор успокаивает своего потенциального высокопоставленного читателя, который гипотетически может принять решение о применении ядерного оружия: США якобы не вступятся за Европу, никто не будет жертвовать "условным Бостоном ради условной Познани".

Караганов подкрепляет эту мысль еще одним опасным тезисом: "Победителей не судят, а спасителей благодарят". А что победа в итоге окажется за Россией, как бы само собой разумеется.

Темы: ядерное оружиеЕСРосcияСМИ
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