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У Польщі відкриється центр ремонту танків Abrams

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 22:16

Польський збройовий концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) у понеділок підписав із американським General Dynamics угоду про співпрацю, в межах якої у Познані відкриється центр обслуговування танків Abrams.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті PGZ.

Угоду про співпрацю було укладено під час конференції Abrams Suppliers, організованої спільно General Dynamics та познанською компанією Wojskowy Zakłady Motoryzacyjne, що входить до концерну PGZ.

Домовленість підтверджує рішення про створення центру обслуговування Abrams на базі Motoryzacyjne, а також створює потенціал для їхнього широкого технічного обслуговування з метою забезпечення майбутніх потреб польських збройних сил у цій галузі.

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"У довгостроковій перспективі потенціал центру буде також доступний для американських військових підрозділів, дислокованих у Польщі та інших європейських країнах", – вказують у PGZ.

Минулого року Польща уклала контракт на постачання 250 танків Abrams M1A2 SEPv3 із супутнім обладнанням, логістикою та навчальним пакетом. Перші танки Abrams M1A2 SEPv3 мають прибути до кінця 2024 року, а вся техніка надійде до кінця 2026-го.

Міністерство оборони Польщі уклало ще один контракт на 116 танків Abrams версії M1A1 разом із супутнім обладнанням, логістикою та навчальними пакетами, які й будуть експлуатуватися в центрі в Познані.

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Раніше повідомлялось, що Німеччина й Польща наближаються до укладення угоди про створення сервісного центру для ремонту бойових танків Leopard та іншої західної техніки, яку використовує Україна.

Теми: Польщатанкизброя
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