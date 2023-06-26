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У Польщі відкриється центр ремонту танків Abrams

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 22:16

Польський збройовий концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) у понеділок підписав із американським General Dynamics угоду про співпрацю, в межах якої у Познані відкриється центр обслуговування танків Abrams.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті PGZ.

Угоду про співпрацю було укладено під час конференції Abrams Suppliers, організованої спільно General Dynamics та познанською компанією Wojskowy Zakłady Motoryzacyjne, що входить до концерну PGZ.

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Домовленість підтверджує рішення про створення центру обслуговування Abrams на базі Motoryzacyjne, а також створює потенціал для їхнього широкого технічного обслуговування з метою забезпечення майбутніх потреб польських збройних сил у цій галузі.

"У довгостроковій перспективі потенціал центру буде також доступний для американських військових підрозділів, дислокованих у Польщі та інших європейських країнах", – вказують у PGZ.

Минулого року Польща уклала контракт на постачання 250 танків Abrams M1A2 SEPv3 із супутнім обладнанням, логістикою та навчальним пакетом. Перші танки Abrams M1A2 SEPv3 мають прибути до кінця 2024 року, а вся техніка надійде до кінця 2026-го.

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Міністерство оборони Польщі уклало ще один контракт на 116 танків Abrams версії M1A1 разом із супутнім обладнанням, логістикою та навчальними пакетами, які й будуть експлуатуватися в центрі в Познані.

Раніше повідомлялось, що Німеччина й Польща наближаються до укладення угоди про створення сервісного центру для ремонту бойових танків Leopard та іншої західної техніки, яку використовує Україна.

Теми: Польщатанкизброя
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