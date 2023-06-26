Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше откроется центр ремонта танков Abrams

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 22:16

Польский оружейный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) в понедельник подписал с американским General Dynamics соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в Познани откроется центр обслуживания танков Abrams.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте PGZ.

Соглашение о сотрудничестве было заключено во время конференции Abrams Suppliers, организованной совместно General Dynamics и познанской компанией Wojskowy Zakłady Motoryzacyjne, входящей в концерн PGZ.

Реклама:

Договоренность подтверждает решение о создании центра обслуживания Abrams на базе Motoryzacyjne, а также создает потенциал для их широкого технического обслуживания с целью обеспечения будущих потребностей польских вооруженных сил в этой области.

"В долгосрочной перспективе потенциал центра будет также доступен для американских военных подразделений, дислоцированных в Польше и других европейских странах", – указывают в PGZ.

В прошлом году Польша заключила контракт на поставку 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 с сопутствующим оборудованием, логистикой и учебным пакетом. Первые танки Abrams M1A2 SEPv3 должны прибыть до конца 2024 года, а вся техника поступит до конца 2026-го.

ВИДЕО ДНЯ

Министерство обороны Польши заключило еще один контракт на 116 танков Abrams версии M1A1 вместе с сопутствующим оборудованием, логистикой и учебными пакетами, которые и будут эксплуатироваться в центре в Познани.

Ранее сообщалось, что Германия и Польша приближаются к заключению соглашения о создании сервисного центра для ремонта боевых танков Leopard и другой западной техники, которую использует Украина.

Темы: Польшатанкиоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Польша
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: