Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше откроется центр ремонта танков Abrams

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 22:16

Польский оружейный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) в понедельник подписал с американским General Dynamics соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в Познани откроется центр обслуживания танков Abrams.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте PGZ.

Соглашение о сотрудничестве было заключено во время конференции Abrams Suppliers, организованной совместно General Dynamics и познанской компанией Wojskowy Zakłady Motoryzacyjne, входящей в концерн PGZ.

Договоренность подтверждает решение о создании центра обслуживания Abrams на базе Motoryzacyjne, а также создает потенциал для их широкого технического обслуживания с целью обеспечения будущих потребностей польских вооруженных сил в этой области.

Реклама:

"В долгосрочной перспективе потенциал центра будет также доступен для американских военных подразделений, дислоцированных в Польше и других европейских странах", – указывают в PGZ.

В прошлом году Польша заключила контракт на поставку 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 с сопутствующим оборудованием, логистикой и учебным пакетом. Первые танки Abrams M1A2 SEPv3 должны прибыть до конца 2024 года, а вся техника поступит до конца 2026-го.

Министерство обороны Польши заключило еще один контракт на 116 танков Abrams версии M1A1 вместе с сопутствующим оборудованием, логистикой и учебными пакетами, которые и будут эксплуатироваться в центре в Познани.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее сообщалось, что Германия и Польша приближаются к заключению соглашения о создании сервисного центра для ремонта боевых танков Leopard и другой западной техники, которую использует Украина.

Темы: Польшатанкиоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
Польша
Польша передаст тысячи автоматов и миллионы боеприпасов Украине
Зеленский поговорил еще и с Дудой: Россия, контрнаступление, ЗАЭС
70% поляков верят в успех украинского контрнаступления
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: