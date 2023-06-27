Telegram запустить функцію сторіз

Месенджер Телеграм готується запустити функцію "сторіз" − вона проходить завершальну стадію тестування і запрацює вже на початку липня.

Джерело: засновник і власник Telegram Павло Дуров

Пряма мова Дурова: "Протягом багатьох років наші користувачі просили нас реалізувати Stories у Telegram. Більше половини всіх запитів, які ми отримуємо, стосуються саме сторіз.

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Спочатку ми були проти цього, адже Stories вже є скрізь. Але Telegram не був би Telegram, якби ми не прислухалися до наших користувачів і не впроваджували інновації в існуючі формати. Тож незабаром ми запустимо Stories по-телеграмному.

Сторіз знаходяться на останній стадії тестування і стануть доступними на початку липня. Це ознаменує нову еру в Telegram, де він стане ще більш веселим та соціальним, ніж зараз".

Деталі: За словами Дурова, сторіз у Telegram будуть побудовані за такими принципами:

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конфіденційність − користувач зможу гранично точно визначати, хто може бачити кожну зі сторіз: усі, тільки контакти (з винятками), кілька обраних контактів або список близьких друзів;

− користувач зможу гранично точно визначати, хто може бачити кожну зі сторіз: усі, тільки контакти (з винятками), кілька обраних контактів або список близьких друзів; компактний інтерфейс − історії будуть розміщені у розширюваній секції у верхній частині списку чату − вони будуть легкодоступними, але не забиратимуть багато місця;

− історії будуть розміщені у розширюваній секції у верхній частині списку чату − вони будуть легкодоступними, але не забиратимуть багато місця; гнучкість − історії, опубліковані будь-яким контактом, можна буде легко приховати, перемістивши їх у список "Приховані" в розділі "Контакти" замість основного екрану;

− історії, опубліковані будь-яким контактом, можна буде легко приховати, перемістивши їх у список "Приховані" в розділі "Контакти" замість основного екрану; підписи − до сторіз можна буде додавати підписи, щоб надати більше контексту, посилань та тегів для інших людей;

− до сторіз можна буде додавати підписи, щоб надати більше контексту, посилань та тегів для інших людей; підтримка подвійної камери − у сторіз можна буде публікувати фото та відео, зняті фронтальною та тильною камерами одночасно;

− у сторіз можна буде публікувати фото та відео, зняті фронтальною та тильною камерами одночасно; опціональна тривалість − користувач зможе обирати, коли закінчується термін дії історії − через 6, 12, 24 або 48 годин, або постійно відображати сторіз на сторінці свого профілю з індивідуальними налаштуваннями конфіденційності для кожної з них.

Дуров продемонстрував на відео, як виглядатимуть сторіз, і додав, що на користувачів чекає ще більше сюрпризів.