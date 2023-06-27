Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Telegram запустить функцію сторіз

Ірина БалачукВівторок, 27 червня 2023, 01:56
Telegram запустить функцію сторіз
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Месенджер Телеграм готується запустити функцію "сторіз" − вона проходить завершальну стадію тестування і запрацює вже на початку липня.

Джерело: засновник і власник Telegram Павло Дуров

Пряма мова Дурова: "Протягом багатьох років наші користувачі просили нас реалізувати Stories у Telegram. Більше половини всіх запитів, які ми отримуємо, стосуються саме сторіз.

Реклама:

Спочатку ми були проти цього, адже Stories вже є скрізь. Але Telegram не був би Telegram, якби ми не прислухалися до наших користувачів і не впроваджували інновації в існуючі формати. Тож незабаром ми запустимо Stories по-телеграмному.

Сторіз знаходяться на останній стадії тестування і стануть доступними на початку липня. Це ознаменує нову еру в Telegram, де він стане ще більш веселим та соціальним, ніж зараз".

Деталі: За словами Дурова, сторіз у Telegram будуть побудовані за такими принципами:

ВІДЕО ДНЯ
  • конфіденційність − користувач зможу гранично точно визначати, хто може бачити кожну зі сторіз: усі, тільки контакти (з винятками), кілька обраних контактів або список близьких друзів;
  • компактний інтерфейс − історії будуть розміщені у розширюваній секції у верхній частині списку чату − вони будуть легкодоступними, але не забиратимуть багато місця;
  • гнучкість − історії, опубліковані будь-яким контактом, можна буде легко приховати, перемістивши їх у список "Приховані" в розділі "Контакти" замість основного екрану;
  • підписи − до сторіз можна буде додавати підписи, щоб надати більше контексту, посилань та тегів для інших людей;
  • підтримка подвійної камери − у сторіз можна буде публікувати фото та відео, зняті фронтальною та тильною камерами одночасно;
  • опціональна тривалість − користувач зможе обирати, коли закінчується термін дії історії − через 6, 12, 24 або 48 годин, або постійно відображати сторіз на сторінці свого профілю з індивідуальними налаштуваннями конфіденційності для кожної з них.

Дуров продемонстрував на відео, як виглядатимуть сторіз, і додав, що на користувачів чекає ще більше сюрпризів.

Теми: соцмережітехнології
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
соцмережі
Meta планує запустити веб-версію Threads на початку цього тижня − WSJ
Маск каже, що функцію блокування видалять з X
Нокаут телебаченню: як соціальні мережі утримують першість в постачанні новин українцям
Останні новини
04:00
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення прав людини на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: