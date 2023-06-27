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Telegram запустит функцию сториз

Ирина БалачукВторник, 27 июня 2023, 01:56
Telegram запустит функцию сториз
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Мессенджер Телеграмм готовится запустить функцию "сториз" − она проходит завершающую стадию тестирования и заработает уже в начале июля.

Источник: основатель и владелец Telegram Павел Дуров

Прямая речь Дурова: "В течение многих лет наши пользователи просили нас реализовать Stories в Telegram. Более половины всех запросов, которые мы получаем, касаются именно сториз.

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Сначала мы были против этого, ведь Stories уже есть везде. Но Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы. Так что вскоре мы запустим Stories по-телеграммному.

Сториз находятся на последней стадии тестирования и станут доступными в начале июля. Это ознаменует новую эру в Telegram, где он станет еще более веселым и социальным, чем сейчас".

Детали: По словам Дурова, сториз в Telegram будут построены по следующим принципам:

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  • конфиденциальность − пользователь сможет предельно точно определять, кто может видеть каждую из историй: все, только контакты (с исключениями), несколько избранных контактов или список близких друзей;
  • компактный интерфейс − истории будут размещены в расширяемой секции в верхней части списка чата − они будут легкодоступными, но не будут занимать много места;
  • гибкость − истории, опубликованные любым контактом, можно будет легко скрыть, переместив их в список "Скрытые" в разделе "Контакты" вместо основного экрана;
  • подписи − к сториз можно будет добавлять подписи, чтобы предоставить больше контекста, ссылок и тегов для других людей;
  • поддержка двойной камеры − в сториз можно будет публиковать фото и видео, снятые фронтальной и тыльной камерами одновременно;
  • опциональная продолжительность − пользователь сможет выбирать, когда заканчивается срок действия истории − через 6, 12, 24 или 48 часов, или постоянно отображать сториз на странице своего профиля с индивидуальными настройками конфиденциальности для каждой из них.

Дуров продемонстрировал на видео, как будут выглядеть сториз, и добавил, что пользователей ждет еще больше сюрпризов.

Темы: соцсетитехнологии
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