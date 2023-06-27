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Telegram запустит функцию сториз

Ирина БалачукВторник, 27 июня 2023, 01:56
Telegram запустит функцию сториз
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Мессенджер Телеграмм готовится запустить функцию "сториз" − она проходит завершающую стадию тестирования и заработает уже в начале июля.

Источник: основатель и владелец Telegram Павел Дуров

Прямая речь Дурова: "В течение многих лет наши пользователи просили нас реализовать Stories в Telegram. Более половины всех запросов, которые мы получаем, касаются именно сториз.

Сначала мы были против этого, ведь Stories уже есть везде. Но Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы. Так что вскоре мы запустим Stories по-телеграммному.

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Сториз находятся на последней стадии тестирования и станут доступными в начале июля. Это ознаменует новую эру в Telegram, где он станет еще более веселым и социальным, чем сейчас".

Детали: По словам Дурова, сториз в Telegram будут построены по следующим принципам:

  • конфиденциальность − пользователь сможет предельно точно определять, кто может видеть каждую из историй: все, только контакты (с исключениями), несколько избранных контактов или список близких друзей;
  • компактный интерфейс − истории будут размещены в расширяемой секции в верхней части списка чата − они будут легкодоступными, но не будут занимать много места;
  • гибкость − истории, опубликованные любым контактом, можно будет легко скрыть, переместив их в список "Скрытые" в разделе "Контакты" вместо основного экрана;
  • подписи − к сториз можно будет добавлять подписи, чтобы предоставить больше контекста, ссылок и тегов для других людей;
  • поддержка двойной камеры − в сториз можно будет публиковать фото и видео, снятые фронтальной и тыльной камерами одновременно;
  • опциональная продолжительность − пользователь сможет выбирать, когда заканчивается срок действия истории − через 6, 12, 24 или 48 часов, или постоянно отображать сториз на странице своего профиля с индивидуальными настройками конфиденциальности для каждой из них.

Дуров продемонстрировал на видео, как будут выглядеть сториз, и добавил, что пользователей ждет еще больше сюрпризов.

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Темы: соцсетитехнологии
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