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Орбан хоче, щоб заборона на імпорт українського зерна в Угорщину діяла і після вересня

Вівторок, 27 червня 2023, 09:59

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан виступив за те, щоб заборона на імпорт українського зерна в Угорщину діяла і після закінчення терміну заборони Єврокомісії 15 вересня.

Про це Орбан сказав за підсумками зустрічі прем'єрів країн Вишеградської четвірки в Братиславі, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми поділяємо побоювання, які викликає в наших країнах зерно, що надходить з України. Ми за те, щоб зерно з України вирушало за межі Європи, але ми проти, щоб це зерно залишалося тут, наприклад, в Угорщині, і знищувало весь угорський зерновий ринок", – заявив Орбан.

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"Тому "так" транзиту, "ні" імпорту, і ми, як і раніше, вважаємо, що ця заборона має зберігатися із середини вересня", – сказав він.

Як відомо, 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту обмеженої кількості товарів з України. Заходи стосуються чотирьох сільськогосподарських продуктів – пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику – походженням з України.

Єврокомісія заявила, що ці обмеження спрямовані на усунення логістичних проблем, пов'язаних з цими продуктами в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині. Таким чином імпорт продуктів до цих країн заборонений, а транзит – ні.

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5 червня Європейська комісія продовжила заборону до 15 вересня.

Угорщина просила продовжити обмеження на імпорт українських зернових та олійних культур для п'яти східноєвропейських країн щонайменше до кінця 2023 року.

Румунія також просить продовжити обмеження сільгосппродуктів з України до кінця року.

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