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Орбан хочет, чтобы запрет на импорт украинского зерна в Венгрию действовал и после сентября

Вторник, 27 июня 2023, 09:59

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил за то, чтобы запрет на импорт украинского зерна в Венгрию действовал и после окончания срока запрета Еврокомиссии 15 сентября.

Об этом Орбан сказал по итогам встречи премьеров стран Вышеградской четверки в Братиславе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы разделяем опасения, которые вызывает в наших странах зерно, поступающее из Украины. Мы за то, чтобы зерно из Украины отправлялось за пределы Европы, но мы против, чтобы это зерно оставалось здесь, например, в Венгрии, и уничтожало весь венгерский зерновой рынок", – заявил Орбан.

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"Поэтому "да" транзиту, "нет" импорту, и мы, как и раньше, считаем, что этот запрет должен сохраняться с середины сентября", – сказал он.

Как известно, 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта ограниченного количества товаров из Украины. Меры касаются четырех сельскохозяйственных продуктов – пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника – происхождением из Украины.

Еврокомиссия заявила, что эти ограничения направлены на устранение логистических проблем, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Таким образом импорт продуктов в эти страны запрещен, а транзит – нет.

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5 июня Европейская комиссия продлила запрет до 15 сентября.

Венгрия просила продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур для пяти восточноевропейских стран как минимум до конца 2023 года.

Румыния также просит продлить ограничения сельхозпродуктов из Украины до конца года.

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