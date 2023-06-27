Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Орбан хочет, чтобы запрет на импорт украинского зерна в Венгрию действовал и после сентября

Вторник, 27 июня 2023, 09:59

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил за то, чтобы запрет на импорт украинского зерна в Венгрию действовал и после окончания срока запрета Еврокомиссии 15 сентября.

Об этом Орбан сказал по итогам встречи премьеров стран Вышеградской четверки в Братиславе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы разделяем опасения, которые вызывает в наших странах зерно, поступающее из Украины. Мы за то, чтобы зерно из Украины отправлялось за пределы Европы, но мы против, чтобы это зерно оставалось здесь, например, в Венгрии, и уничтожало весь венгерский зерновой рынок", – заявил Орбан.

"Поэтому "да" транзиту, "нет" импорту, и мы, как и раньше, считаем, что этот запрет должен сохраняться с середины сентября", – сказал он.

Реклама:

Как известно, 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта ограниченного количества товаров из Украины. Меры касаются четырех сельскохозяйственных продуктов – пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника – происхождением из Украины.

Еврокомиссия заявила, что эти ограничения направлены на устранение логистических проблем, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Таким образом импорт продуктов в эти страны запрещен, а транзит – нет.

5 июня Европейская комиссия продлила запрет до 15 сентября.

ВИДЕО ДНЯ

Венгрия просила продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур для пяти восточноевропейских стран как минимум до конца 2023 года.

Румыния также просит продлить ограничения сельхозпродуктов из Украины до конца года.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Посланник Папы после визита в Москву: Не существует мирного плана

Страны Европы готовятся нарушить ядерную сделку с Ираном – The Guardian

С тяжелыми боями продвигаемся на Бердянском и Мелитопольском направлениях – Маляр

В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам

В ОП рассказали, как восстанавливается водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС

видеоПод Киевом девушку вытолкали из кафе за замечание о музыке Лепса, вмешалась полиция

Все новости...
Последние новости
03:46
В Хмельницкой и Черновицкой областях – угроза вражеских БпЛА
03:15
ОбновленоВ Одесской области была ракетная угроза
02:38
Обновлено от 02:12В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
01:58
Австрия не препятствует транзиту военной техники из ЕС в Украину – министр
01:02
После ранения в Краматорске умерла писательница Виктория Амелина
00:56
На Черниговщине – более 20 вражеских приходов
00:22
На Сумщине зафиксировано 116 взрывов, разрушены и повреждены дома
23:56
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
23:50
В Швейцарии задержали 7 человек, устроивших погромы по солидарности с французами
23:36
Из России летят "Шахеды" – Воздушные силы
Все новости...
Реклама: