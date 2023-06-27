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Лідер проросійської партії Болгарії закликав до знищення опонентів

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 10:31

Лідер радикальної проросійської партії "Вазраждане" Костадин Костадінов закликав знищити "рупори" американського посольства, маючи на увазі євроатлантичні партії країни.

Про це йдеться у публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Костадінов виступив у неділю, коли закінчився заколот приватної армії Євгенія Пригожина.

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"Так званий переворот у Росії закінчився, не встигнувши початися, викликавши безпрецедентне розчарування в нашій демократичній спільноті. Вчора я з цікавістю подивився, що пишуть і до чого закликають рупори посольства США – загалом їх профілі були залиті кров’ю кров і закликали до війни, різанини, погромів і всіляких інших подібних речей", – заявив Костадінов.

Він закликав болгарів зробити все, щоб знищити його політичних опонентів. 

"Зараз, звичайно, вони розчаровані, але достатньо було кількох годин, щоб побачити, чим вони є  – люті антилюдські покидьки, які прагнуть крові і мріють про війни і насильство. Тому обов'язок кожного нормального громадянина – зробити все, що в його силах, щоб ця потворна наволоч була знищена – на благо не лише Болгарії, а й усього людства", – сказав Костадінов.

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Раніше він також називав проєвропейські ЗМІ, які критикують його партію, і неурядові організації, які працюють із європейським та американським фінансуванням, "рупорами посольства США".

Прокуратура поки що не відповіла на запит видання про те, чи можна кваліфікувати заяву Костадінова як підбурювання до насильства, що є злочином за Кримінальним кодексом Болгарії.

Нагадаємо,напередодні болгарський уряд схвалив два рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги.

Теми: БолгаріяРосія
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