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Лідер проросійської партії Болгарії закликав до знищення опонентів

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 10:31

Лідер радикальної проросійської партії "Вазраждане" Костадин Костадінов закликав знищити "рупори" американського посольства, маючи на увазі євроатлантичні партії країни.

Про це йдеться у публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Костадінов виступив у неділю, коли закінчився заколот приватної армії Євгенія Пригожина.

"Так званий переворот у Росії закінчився, не встигнувши початися, викликавши безпрецедентне розчарування в нашій демократичній спільноті. Вчора я з цікавістю подивився, що пишуть і до чого закликають рупори посольства США – загалом їх профілі були залиті кров’ю кров і закликали до війни, різанини, погромів і всіляких інших подібних речей", – заявив Костадінов.

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Він закликав болгарів зробити все, щоб знищити його політичних опонентів. 

"Зараз, звичайно, вони розчаровані, але достатньо було кількох годин, щоб побачити, чим вони є  – люті антилюдські покидьки, які прагнуть крові і мріють про війни і насильство. Тому обов'язок кожного нормального громадянина – зробити все, що в його силах, щоб ця потворна наволоч була знищена – на благо не лише Болгарії, а й усього людства", – сказав Костадінов.

Раніше він також називав проєвропейські ЗМІ, які критикують його партію, і неурядові організації, які працюють із європейським та американським фінансуванням, "рупорами посольства США".

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Прокуратура поки що не відповіла на запит видання про те, чи можна кваліфікувати заяву Костадінова як підбурювання до насильства, що є злочином за Кримінальним кодексом Болгарії.

Нагадаємо,напередодні болгарський уряд схвалив два рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги.

Теми: БолгаріяРосія
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