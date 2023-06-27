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Лидер пророссийской партии Болгарии призвал к уничтожению оппонентов

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 10:31

Лидер радикальной пророссийской партии "Вазраждане" Костадин Костадинов призвал уничтожить "рупоры" американского посольства, имея в виду евроатлантические партии страны.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Костадинов выступил в воскресенье, когда закончился мятеж частной армии Евгения Пригожина.

"Так называемый переворот в России закончился, не успев начаться, вызвав беспрецедентное разочарование в нашем демократическом сообществе. Вчера я с интересом посмотрел, что пишут и к чему призывают рупоры посольства США – в целом их профили были залиты кровью кровь кровь и призывали к войне, резне, погромам и всевозможным другим подобным вещам", – заявил Костадинов.

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Он призвал болгар сделать все, чтобы уничтожить его политических оппонентов. 

"Сейчас, конечно, они разочарованы, но достаточно было нескольких часов, чтобы увидеть, чем они являются – свирепые античеловеческие отбросы, которые жаждут крови и мечтают о войнах и насилии. Поэтому обязанность каждого нормального гражданина – сделать все, что в его силах, чтобы эта уродливая сволочь была уничтожена – на благо не только Болгарии, но и всего человечества", – сказал Костадинов.

Ранее он также называл проевропейские СМИ, которые критикуют его партию, и неправительственные организации, которые работают с европейским и американским финансированием, "рупорами посольства США".

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Прокуратура пока не ответила на запрос издания о том, можно ли квалифицировать заявление Костадинова как подстрекательство к насилию, что является преступлением по Уголовному кодексу Болгарии.

Напомним, накануне болгарское правительство одобрило два решения о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Темы: БолгарияРосcия
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