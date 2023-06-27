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За добу від обстрілів російської армії загинули троє українців і постраждали 8-ро 

Олена РощінаВівторок, 27 червня 2023, 12:18

За минулу добу, 26 червня, у 9 областях України було зафіксовано обстріли, щонайменше 3 мирних людини загинули і 8 цивільних осіб зазнали поранень через агресію Російської Федерації.

Джерело: дані обласних держадміністрацій щодо ситуації в регіонах станом на 09:00 вівторка 27 червня

Деталі: Обстрілів уже традиційно зазнали 9 областей України: Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, а також Чернігівська й Сумська. 

Чернігівщина: за добу – 1 обстріл, із мінометів, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

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Сумщина: вночі та вранці у вівторок росіяни здійснили обстрілів 2 мінометних обстріли прикордоння. Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська та Середино-Будька громади. Попередньо – без жертв серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури. 

У понеділок росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Есманська, Шалигинська, Юнаківська та Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків.

Запорізька область: ворог здійснив 43 обстріли по 15 населених пунктах Запорізької області: тричі бив по Ольгівському та Чарівному з РСЗВ, 40 ударів з артилерії по Гуляйполю, Оріхову, Левадному, Ольгівському, Новодарівці, Малинівці, Полтавці, Малій Токмачці, Преображенці, Павлівці та Новояковлівці. 

ВІДЕО ДНЯ

Зафіксовано 37 пошкоджень житлових будівель, комунікацій та майна жителів. 

Від час артобстрілу Оріхова у своєму будинку загинула місцева жителька, її 59-річного чоловіка з травмами оперативно доставили у лікарню. Госпіталізовано пораненого 52-річного жителя Преображенки та 59-річну жінку, яка потрапила під обстріл поблизу Павлівки. 

Дніпропетровщина: вночі агресор вгатив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Застосував важку артилерію. Минулося без постраждалих. 

26 червня по Нікополю військові РФ вдарили з важкої артилерії, влучили у промислове підприємство. Загинула 51-річна жінка, яка працювала кранівницею, та 50-річний чоловік, який був на підприємстві різноробочим. Ще один чоловік, 49 років, отримав поранення – зараз він стабільний, перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості. 

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Уди, Червона Зоря, Одноробівка в Богодухівському районі; Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Пильна, Козача Лопань, Мороховець та Лук'янці – в Харківському; Ізбицьке, Плетенівка, Огірцеве, Волохівка, Бударки, Землянки – в Чугуївському; Чугунівка і Одрадне – в Куп'янському. 

Також на Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка та Берестове. 

У понеділок ввечері ворог з артилерії обстріляв м. Куп'янськ. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються. 

Луганщина: росіяни зосередили зусилля на атаках на Стельмахівку, всі їх намагання були зупиненні захисниками України. 

Завдано черговий удар по Білогорівці. Її загарбники обстріляли ще й з артилерії. 

За добу противник здійснив 107 обстрілів (497 снарядів). 

Донеччина: минулої доби росіяни здійснили 10 обстрілів, обстріляли 5 населених пунктів: Дружківку, Авдіївку, Красногорівку, с.Макарівка, с.Новий Комар. Пошкоджено 17 об’єктів: 13 житлових будинків (з них 6 – багатоквартирних), гараж, цивільний автомобіль, водогін, дорожнє покриття.

За добу на Донеччині: одна людина загинула, одну – поранено.

Миколаївщина: 26 червня та зранку 27-го були ворожі обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також у понеділок ворог завдавав ударів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. 

Ввечері ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання по відкритій території. Минулося без постраждалих. 

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 55 обстрілів (264 снаряди), з них по м. Херсон – 4 обстріли (14 снарядів). 

Війська РФ поцілили у райони 21 населеного пункту області; пошкоджено будівлю будинку культури (с. Михайлівка), будівлю музичної школи (с. Білозерка), споруди каналізаційної станції (м. Херсон). 

Внаслідок російської агресії дві людини зазнали поранення.

Теми: війнажертви
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