За сутки от обстрелов российской армии погибли трое украинцев и пострадали 8

За минувшие сутки, 26 июня, в 9 областях Украины были зафиксированы обстрелы, по меньшей мере 3 мирных человека погибли и 8 гражданских лиц получили ранения из-за агрессии Российской Федерации.

Источник: данные областных госадминистраций о ситуации в регионах по состоянию на 09:00 вторника 27 июня

Детали: Обстрелам уже традиционно подверглись 9 областей Украины: Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, а также Черниговская и Сумская.

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Черниговщина: за сутки – 1 обстрел, из минометов, Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром во вторник россияне совершили 2 минометных обстрела приграничья. Зафиксировано 4 взрыва. Обстрелам подверглись Эсманская и Середино-Будская общины. Предварительно – без жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры.

В понедельник россияне совершили 5 обстрелов приграничья. Зафиксирован 31 взрыв. Обстрелам подверглись Эсманская, Шалыгинская, Юнаковская и Середино-Будская общины. Предварительно – без последствий.

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Запорожская область: враг совершил 43 обстрела по 15 населенным пунктам Запорожской области: трижды бил по Ольговскому и Чаривному из РСЗО, 40 ударов из артиллерии по Гуляйполю, Орехову, Левадному, Ольговскому, Новодаровке, Малиновке, Полтавке, Малой Токмачке, Преображенке, Павловке и Новояковлевке.

Зафиксировано 37 повреждений жилых зданий, коммуникаций и имущества жителей.

Во время артобстрела Орехова в своем доме погибла местная жительница, ее 59-летнего мужа с травмами оперативно доставили в больницу. Госпитализированы раненый 52-летний житель Преображенки и 59-летняя женщина, которая попала под обстрел вблизи Павловки.

Днепропетровская область: ночью агрессор ударил по Марганецкой общине, что в Никопольском районе. Применил тяжелую артиллерию. Обошлось без пострадавших.

26 июня по Никополю военніе РФ ударили из тяжелой артиллерии, попали в промышленное предприятие. Погибла 51-летняя женщина, которая работала крановщицей, и 50-летний мужчина, который был на предприятии разнорабочим. Еще один мужчина, 49 лет, получил ранения – сейчас он стабилен, находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Харьковская область: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов: Уды, Красная Заря, Одноробовка в Богодуховском районе; Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Пыльная, Казачья Лопань, Мороховец и Лукьянцы – в Харьковском; Избицкое, Плетеневка, Огурцово, Волоховка, Бударки, Землянки – в Чугуевском; Чугуновка и Отрадное – в Купянском.

Также на Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Кисловка и Берестовое.

В понедельник вечером враг из артиллерии обстрелял г. Купянск. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Луганщина: россияне сосредоточили усилия на атаках на Стельмаховку, все их попытки были остановлены защитниками Украины.

Нанесен очередной удар по Белогоровке. Ее захватчики обстреляли еще и из артиллерии.

За сутки противник совершил 107 обстрелов (497 снарядов).

Донецкая область: за прошедшие сутки россияне совершили 10 обстрелов, обстреляли 5 населенных пунктов: Дружковку, Авдеевку, Красногоровку, с. Макаровка, с. Новый Комар. Повреждены 17 объектов: 13 жилых домов (из них 6 – многоквартирных), гараж, гражданский автомобиль, водопровод, дорожное покрытие.

За сутки в Донецкой области: один человек погиб, один – ранен.

Николаевская область: 26 июня и утром 27-го были вражеские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также в понедельник враг наносил удары по г. Очаков. Пострадавших нет.

Вечером враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской общины. Попадание по открытой территории. Обошлось без пострадавших.

Херсонская область: за сутки по области противник совершил 55 обстрелов (264 снаряда), из них по г. Херсон – 4 обстрела (14 снарядов).

Войска РФ попали в районы 21 населенного пункта области; повреждено здание дома культуры (с. Михайловка), здание музыкальной школы (с. Белозерка), сооружения канализационной станции (г. Херсон).

В результате российской агрессии два человека получили ранения.