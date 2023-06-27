Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Майже 80% українців хочуть закритих кордонів та візи з Росією – опитування

Альона Мазуренко Вівторок, 27 червня 2023, 12:42
Майже 80% українців хочуть закритих кордонів та візи з Росією – опитування
ФОТО: GETTY IMAGES

Станом на травень 2023 року, за результатами опитування, майже 80% українців виступають за закриті кордони, візи та митницю з Росією. 

Джерело: результати опитування КМІС, опублікованого 27 червня

Дослівно: "Перед Революцією Гідності переважна більшість українців (70%) хотіли бачити країни незалежними, але дружніми державами.

Лише 15% наполягали на тому, що відносини мають бути як з іншими державами – із закритими кордонами, візами, митницями. Причому досить істотна частка респондентів (12%) бажали навіть об’єднання в одну державу.

Реклама:

Після окупації Криму і початку війни на Донбасі значно зросла частка тих, хто вважав, що відносини мають бути як з іншими державами (з 15% до 44%), хоча все одно 48% вважали, що країни мають лишатися дружніми (частка тих, хто виступав за об’єднання знизилася до 5%).

Зрештою, після широкомасштабного вторгнення до 79% зросла частка тих, хто хоче мати закриті кордони, візи та митницю з Росією (ідентичний показник у липні 2022 року і травні 2023 року). Лише 10% зараз хотіли б, щоб країни були дружніми, і лише 1% хотів би об’єднання країн в одну".

 

Опитування проводилося упродовж 26 травня-5 червня 2023 року Київським міжнародним інститутом соціології. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 984 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

ВІДЕО ДНЯ

Опитування проводилося з дорослими українцями, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Із загалом 984 респондентів 32 респондентів до 24 лютого 2022 року проживали в населеному пункті, який зараз окупований.

Важливо зазначити, що хоча погляди респондентів, які проживали в окупації, дещо відрізнялися, але при цьому загальні тенденції були досить подібні.

КМІС розглянув динаміку поглядів на питання щодо відносин між Україною та РФ за 10 років. Для порівняння демонструють, як українці відповідали в лютому 2013 року, у лютому 2022 року, у липні 2022 року і у травні 2023 року.

Теми: опитуваннясоціологіяУкраїнакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Усі новини...
опитування
На третину побільшало українців, які вважають себе вільними, уже 84% - опитування
Більшість поляків не підтримують повернення Качинського в уряд
69% українців хотіли б замінити Верховну Раду після перемоги
Останні новини
04:45
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих
23:44
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
23:12
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Усі новини...
Реклама: