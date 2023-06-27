Почти 80% украинцев хотят закрытых границ и визы с Россией – опрос

По состоянию на май 2023 года, по результатам опроса, почти 80% украинцев выступают за закрытые границы, визы и таможню с Россией.

Источник: результаты опроса КМИС, опубликованного 27 июня

Дословно: "Перед Революцией Достоинства подавляющее большинство украинцев (70%) хотели видеть страны независимыми, но дружественными государствами.

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Лишь 15% настаивали на том, что отношения должны быть как с другими государствами - с закрытыми границами, визами, таможнями. Причем довольно существенная доля респондентов (12%) желали даже объединения в одно государство.

После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе значительно выросла доля тех, кто считал, что отношения должны быть как с другими государствами (с 15% до 44%), хотя все равно 48% считали, что страны должны оставаться дружественными (доля тех, кто выступал за объединение снизилась до 5%).

В конце концов, после широкомасштабного вторжения до 79% выросла доля тех, кто хочет иметь закрытые границы, визы и таможню с Россией (идентичный показатель в июле 2022 года и мае 2023 года). Только 10% сейчас хотели бы, чтобы страны были дружественными, и только 1% хотел бы объединения стран в одну".

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Опрос проводился в течение 26 мая-5 июня 2023 года Киевским международным институтом социологии. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 984 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился со взрослыми украинцами, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Из всего 984 респондентов 32 респондента до 24 февраля 2022 года проживали в населенном пункте, который сейчас оккупирован.

Важно отметить, что хотя взгляды респондентов, проживавших в оккупации, несколько отличались, но при этом общие тенденции были достаточно похожи.

КМИС рассмотрел динамику взглядов на вопрос об отношениях между Украиной и РФ за 10 лет. Для сравнения демонстрируют, как украинцы отвечали в феврале 2013 года, в феврале 2022 года, в июле 2022 года и в мае 2023 года.