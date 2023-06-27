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Орбан про заколот "Вагнера": Ця подія не має значення

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 13:19

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважає неважливою подією заколот приватної військової компанії "Вагнера" у Росії.

Про це він розповів у інтерв’ю німецькому виданню Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Я не бачу великого значення в цій події", – сказав Орбан, відповідаючи на запитання про свої думки з приводу походу "вагнерівців" Євгенія Пригожина на Москву.

Він зазначив, що угорські спецслужби мали інформацію про те, що відбувалося у Росії, і за їхніми словами "це не важливо".

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Орбан дав зрозуміти, що не вважає президента Путіна ослабленим після подій цих вихідних.

"Якщо таке могло статися, то це явна ознака слабкості. Але якщо це відбулося за 24 години, то це ознака сили… Ви знаєте, що Путін – президент Росії. Тож якщо хтось припускає, що він може зазнати невдачі або його можуть замінити, то він не розуміє російський народ і російські владні структури", – сказав Орбан.

Він додав, що у Росії все функціонує не так, як у європейських країнах. Путін, за словами угорського прем’єра, залишиться президентом у 2024 році.

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"Росія працює не так, як ми. Структури в Росії дуже стабільні. Вони базуються на армії, спецслужбах, поліції, тому це інша країна, це військово-орієнтована країна", – сказав глава уряду Угорщини.

На думку Орбана, похід Пригожина на Москву не матиме впливу на ситуацію на полі бою в Україні.

"Я думаю, що все закінчилося, а війна триває. Це не та подія, яка приведе нас до миру, тому що я завжди дивлюся на цю війну з точки зору миру, тому що я думаю, що найголовніше – це досягти припинення вогню і якось погодити мир. Ця подія не відіграє в цьому жодної ролі", – сказав Орбан.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що офіційний Будапешт знав про фінал "заколоту Пригожина" ще до того, як про нього стало відомо публічно у суботу ввечері.

Читайте також про те, як Пригожин змусив Захід замислитися про нові обриси РФ у статті: "Розвал Росії більше не табу".

Теми: ВагнерОрбан
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