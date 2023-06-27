Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Орбан про заколот "Вагнера": Ця подія не має значення

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 13:19

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважає неважливою подією заколот приватної військової компанії "Вагнера" у Росії.

Про це він розповів у інтерв’ю німецькому виданню Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Я не бачу великого значення в цій події", – сказав Орбан, відповідаючи на запитання про свої думки з приводу походу "вагнерівців" Євгенія Пригожина на Москву.

Реклама:

Він зазначив, що угорські спецслужби мали інформацію про те, що відбувалося у Росії, і за їхніми словами "це не важливо".

Орбан дав зрозуміти, що не вважає президента Путіна ослабленим після подій цих вихідних.

"Якщо таке могло статися, то це явна ознака слабкості. Але якщо це відбулося за 24 години, то це ознака сили… Ви знаєте, що Путін – президент Росії. Тож якщо хтось припускає, що він може зазнати невдачі або його можуть замінити, то він не розуміє російський народ і російські владні структури", – сказав Орбан.

ВІДЕО ДНЯ

Він додав, що у Росії все функціонує не так, як у європейських країнах. Путін, за словами угорського прем’єра, залишиться президентом у 2024 році.

"Росія працює не так, як ми. Структури в Росії дуже стабільні. Вони базуються на армії, спецслужбах, поліції, тому це інша країна, це військово-орієнтована країна", – сказав глава уряду Угорщини.

На думку Орбана, похід Пригожина на Москву не матиме впливу на ситуацію на полі бою в Україні.

"Я думаю, що все закінчилося, а війна триває. Це не та подія, яка приведе нас до миру, тому що я завжди дивлюся на цю війну з точки зору миру, тому що я думаю, що найголовніше – це досягти припинення вогню і якось погодити мир. Ця подія не відіграє в цьому жодної ролі", – сказав Орбан.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що офіційний Будапешт знав про фінал "заколоту Пригожина" ще до того, як про нього стало відомо публічно у суботу ввечері.

Читайте також про те, як Пригожин змусив Захід замислитися про нові обриси РФ у статті: "Розвал Росії більше не табу".

Теми: ВагнерОрбан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Вагнер
Прийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
У Росії засекретили похорон Пригожина – росЗМІ
Останні новини
04:00
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення прав людини на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: