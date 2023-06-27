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Орбан о мятеже "Вагнера": Это событие не имеет значения

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 13:19

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает неважным событием мятеж частной военной компании "Вагнера" в России.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

"Я не вижу большого значения в этом событии", – сказал Орбан, отвечая на вопрос о своих мыслях по поводу похода "вагнеровцев" Евгения Пригожина на Москву.

Он отметил, что венгерские спецслужбы имели информацию о том, что происходило в России, и по их словам "это не важно".

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Орбан дал понять, что не считает президента Путина ослабленным после событий этих выходных.

"Если такое могло произойти, то это явный признак слабости. Но если это произошло за 24 часа, то это признак силы... Вы знаете, что Путин – президент России. Поэтому если кто-то предполагает, что он может потерпеть неудачу или его могут заменить, то он не понимает русский народ и российские властные структуры", – сказал Орбан.

Он добавил, что в России все функционирует не так, как в европейских странах. Путин, по словам венгерского премьера, останется президентом в 2024 году.

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"Россия работает не так, как мы. Структуры в России очень стабильные. Они базируются на армии, спецслужбах, полиции, поэтому это другая страна, это военно-ориентированная страна", – сказал глава правительства Венгрии.

По мнению Орбана, поход Пригожина на Москву не окажет влияния на ситуацию на поле боя в Украине.

"Я думаю, что все закончилось, а война продолжается. Это не то событие, которое приведет нас к миру, потому что я всегда смотрю на эту войну с точки зрения мира, потому что я думаю, что самое главное – это достичь прекращения огня и как-то согласовать мир. Это событие не играет в этом никакой роли", – сказал Орбан.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что официальный Будапешт знал о финале "мятежа Пригожина" еще до того, как о нем стало известно публично в субботу вечером.

Читайте также о том, как Пригожин заставил Запад задуматься о новых очертаниях РФ в статье: "Развал России больше не табу".

Темы: ВагнерОрбан
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