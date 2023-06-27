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Орбан: Воююча країна не може бути членом НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 13:50

Прем’єр міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи потенційний вступ України до НАТО, заявив, що країна у стані війни не може бути членом Альянсу.

Про це він розповів у інтерв’ю німецькому виданню Bild, повідомляє "Європейська правда".

Орбан відповідав на запитання, чи заблокує Угорщина вступ України до Альянсу, коли такий буде розглядатися.

"Я не можу цього сказати, тому що в договорі НАТО чітко сказано, що той, хто воює, не може бути членом НАТО", – сказав угорський прем’єр-міністр.

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На уточнююче запитання, чи може Україна стати членом НАТО після війни, Орбан не дав прямої відповіді. "Залиште нам це обговорити", – сказав він.

У цьому ж інтерв’ю Орбан заявив, що Україна більше не є суверенною державою, оскільки стала залежною від підтримки Заходу, зокрема, волі США.

Орбан також сказав, що вважає неважливою подією заколот приватної військової компанії "Вагнера" у Росії.

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Теми: ОрбанНАТОУкраїна
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