Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Орбан: Воюющая страна не может быть членом НАТО

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 13:50

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя потенциальное вступление Украины в НАТО, заявил, что страна в состоянии войны не может быть членом Альянса.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

Орбан отвечал на вопрос, заблокирует ли Венгрия вступление Украины в Альянс, когда такой будет рассматриваться.

"Я не могу этого сказать, потому что в договоре НАТО четко сказано, что тот, кто воюет, не может быть членом НАТО", – сказал венгерский премьер-министр.

Реклама:

На уточняющий вопрос, может ли Украина стать членом НАТО после войны, Орбан не дал прямого ответа. "Оставьте нам это обсудить", – сказал он.

В этом же интервью Орбан заявил, что Украина больше не является суверенным государством, поскольку стала зависимой от поддержки Запада, в частности, воли США.

Орбан также сказал, что считает неважным событием мятеж частной военной компании "Вагнера" в России.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ОрбанНАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
Орбан
Орбан о мятеже "Вагнера": Это событие не имеет значения
Сийярто ответил Кулебе касательно Орбана и военнопленных
Орбан созвал Совет обороны из-за "эскалации боев" в Украине
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: