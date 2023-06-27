Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Орбан: Воюющая страна не может быть членом НАТО

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 13:50

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя потенциальное вступление Украины в НАТО, заявил, что страна в состоянии войны не может быть членом Альянса.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

Орбан отвечал на вопрос, заблокирует ли Венгрия вступление Украины в Альянс, когда такой будет рассматриваться.

Реклама:

"Я не могу этого сказать, потому что в договоре НАТО четко сказано, что тот, кто воюет, не может быть членом НАТО", – сказал венгерский премьер-министр.

На уточняющий вопрос, может ли Украина стать членом НАТО после войны, Орбан не дал прямого ответа. "Оставьте нам это обсудить", – сказал он.

В этом же интервью Орбан заявил, что Украина больше не является суверенным государством, поскольку стала зависимой от поддержки Запада, в частности, воли США.

ВИДЕО ДНЯ

Орбан также сказал, что считает неважным событием мятеж частной военной компании "Вагнера" в России.

Темы: ОрбанНАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Орбан
Орбан упрекнул Запад касательно Украины: Украинцы умирают, а мы их финансируем
В Будапеште появилось граффити "Стреляй в Орбана"
Орбан призвал к переговорам с Путиным и повторил бред о войне до последнего украинца
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: