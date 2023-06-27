Орбан: Воюющая страна не может быть членом НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя потенциальное вступление Украины в НАТО, заявил, что страна в состоянии войны не может быть членом Альянса.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

Орбан отвечал на вопрос, заблокирует ли Венгрия вступление Украины в Альянс, когда такой будет рассматриваться.

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"Я не могу этого сказать, потому что в договоре НАТО четко сказано, что тот, кто воюет, не может быть членом НАТО", – сказал венгерский премьер-министр.

На уточняющий вопрос, может ли Украина стать членом НАТО после войны, Орбан не дал прямого ответа. "Оставьте нам это обсудить", – сказал он.

В этом же интервью Орбан заявил, что Украина больше не является суверенным государством, поскольку стала зависимой от поддержки Запада, в частности, воли США.

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Орбан также сказал, что считает неважным событием мятеж частной военной компании "Вагнера" в России.