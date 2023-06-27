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Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові

Альона Мазуренко Вівторок, 27 червня 2023, 15:41
Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові
фото: МВС

Міський голова Харкова Ігор Терехов 27 червня звільнив Олександра Пушкарьова, який відповідав за стан укриттів у місті.

Джерело: пресслужба Харківської міськради

Дослівно: "За неналежний стан сховищ звільнив з посади начальника Управління цивільного захисту Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Олександра Пушкарьова та оголосив догану директору департаменту Валентину Топчію...

Підписав відповідне розпорядження про притягнення до відповідальності осіб, які відповідають за цей напрямок роботи.".

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Деталі: Також Терехов заявив, що з трьох видів укриттів, які є у Харкові, найгірша ситуація - з протирадіаційними.

Щодо укриттів подвійного призначення та найпростіших укриттів, то вони, за його словами, майже повністю забезпечені всім необхідним.

Теми: Харківукриття
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