Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові

Альона Мазуренко Вівторок, 27 червня 2023, 15:41
Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові
фото: МВС

Міський голова Харкова Ігор Терехов 27 червня звільнив Олександра Пушкарьова, який відповідав за стан укриттів у місті.

Джерело: пресслужба Харківської міськради

Дослівно: "За неналежний стан сховищ звільнив з посади начальника Управління цивільного захисту Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Олександра Пушкарьова та оголосив догану директору департаменту Валентину Топчію...

Реклама:

Підписав відповідне розпорядження про притягнення до відповідальності осіб, які відповідають за цей напрямок роботи.".

Деталі: Також Терехов заявив, що з трьох видів укриттів, які є у Харкові, найгірша ситуація - з протирадіаційними.

Щодо укриттів подвійного призначення та найпростіших укриттів, то вони, за його словами, майже повністю забезпечені всім необхідним.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківукриття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Харків
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Неподалік Харкова зафіксували "Шахеди", спрацювала ППО
Останні новини
04:00
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення прав людини на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: