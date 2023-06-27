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Терехов уволил ответственного за состояние укрытий в Харькове

Алена МазуренкоВторник, 27 июня 2023, 15:41
Терехов уволил ответственного за состояние укрытий в Харькове
фото: МВД

Городской голова Харькова Игорь Терехов 27 июня уволил Александра Пушкарева, который отвечал за состояние укрытий в городе.

Источник: пресс-служба Харьковского горсовета

Дословно: "За ненадлежащее состояние убежищ уволил с должности начальника Управления гражданской защиты Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Александра Пушкарева и объявил выговор директору департамента Валентину Топчию...

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Подписал соответствующее распоряжение о привлечении к ответственности лиц, отвечающих за это направление работы.".

Детали: Также Терехов заявил, что из трех видов укрытий, которые есть в Харькове, худшая ситуация - с противорадиационными.

Что касается укрытий двойного назначения и простейших укрытий, то они, по его словам, почти полностью обеспечены всем необходимым.

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Темы: Харьковукрытие
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