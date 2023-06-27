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Литва й Латвія: НАТО має посилити захист східних кордонів через "вагнерівців" у Білорусі

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 18:35
Литва й Латвія: НАТО має посилити захист східних кордонів через вагнерівців у Білорусі
фото: Getty Images

Міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали Північноатлантичний Альянс зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" в Білорусі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Reuters.

Очільник МЗС Латвії та обраний президент Едгарс Ринкевичс зауважив, що розміщення "вагнерівців" та їхнього ватажка Євгенія Пригожина в Білорусі потрібно оцінювати з погляду безпеки.

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"(Це варто розглядати. – Ред.) у світлі саміту НАТО і всіх дискусій, які ми ведемо про оборону, стримування, й необхідні рішення для зміцнення безпеки східного флангу", – заявив латвійський міністр.

Своєю чергою міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що швидкість, із якою "вагнерівці" рухались у бік Москви, свідчить про необхідність зміцнення оборони країн Балтії.

"Кордони наших країн перебувають всього в сотнях кілометрів від цієї діяльності, тому їм може знадобитися 8-10 годин, щоб раптово з'явитися десь у Білорусі поблизу Литви. Це створює більш нестабільне, непередбачуване середовище для нашого регіону", – сказав Ландсбергіс.

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Як стало раніше відомо, ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин у вівторок прибув до Білорусі в межах угоди, укладеної із самопроголошеним білоруським президентом Александром Лукашенком, що поклало край заколоту найманців у Росії на вихідних.

Білорусь межує з трьома країнами-членами НАТО – Латвією, Литвою і Польщею. Президент останньої, Анджей Дуда, раніше заявив, що передислокація "групи Вагнера" до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.

Теми: ЛитваЛатвіяБілорусь
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