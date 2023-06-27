Литва и Латвия: НАТО должно усилить защиту восточных границ из-за "вагнеровцев" в Беларуси

Министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали Североатлантический Альянс укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнера" в Беларуси.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Reuters.

Глава МИД Латвии и избранный президент Эдгарс Ринкевичс отметил, что размещение "вагнеровцев" и их главаря Евгения Пригожина в Беларуси нужно оценивать с точки зрения безопасности.

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"(Это следует рассматривать. – Ред.) в свете саммита НАТО и всех дискуссий, которые мы ведем об обороне, сдерживании, и необходимых решениях для укрепления безопасности восточного фланга", – заявил латвийский министр.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что скорость, с которой "вагнеровцы" двигались в сторону Москвы, свидетельствует о необходимости укрепления обороны стран Балтии.

"Границы наших стран находятся всего в сотнях километров от этой деятельности, поэтому им может понадобиться 8-10 часов, чтобы внезапно появиться где-то в Беларуси вблизи Литвы. Это создает более нестабильную, непредсказуемую среду для нашего региона", – сказал Ландсбергис.

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Как стало ранее известно, главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин во вторник прибыл в Беларусь в рамках соглашения, заключенного с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко, что положило конец мятежу наемников в России на выходных.

Беларусь граничит с тремя странами-членами НАТО – Латвией, Литвой и Польшей. Президент последней, Анджей Дуда, ранее заявил, что передислокация "группы Вагнера" в Беларусь является очень негативным сигналом для его страны.