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Нацкомісія рекомендує розглянути перейменування Запоріжжя

Роман ПетренкоВівторок, 27 червня 2023, 18:43
Нацкомісія рекомендує розглянути перейменування Запоріжжя
фото ова

Національна комісія зі стандартів державної мови, яка є центральним органом виконавчої влади, рекомендує розглянути перейменування міста Запоріжжя, зазначаючи, що назва може не відповідати стандартам.

Джерело: перелік рекомендацій Нацкомісії

Деталі: Відомо, що фахівці-філологи та історики закладів вищої освіти з усіх регіонів України склали перелік з 1400 міст та сіл, які рекомендується перейменувати на виконання закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

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Запоріжжя входить до переліку назви сіл, селищ, міст області, які "можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики".

Комісія рекомендує обґрунтувати "доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву".

Тим часом комісія ніяк не пояснила, чому Запоріжжя відповідає або не відповідає новому законодавству.

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Тепер у місцевої влади є 6 місяців, аби довести про доцільність обласного центру або запропонувати свою назву. Якщо вони цього не зроблять, парламент змінюватиме назву міста за рішенням цієї комісії.

Водночас щоб перейменувати Запорізьку область, потрібно вносити зміни до Конституції, для якого має бути підтримка парламенту понад 300 голосів. В Україні вже є прецеденти, коли змінювали обласний центр, залишивши назву регіону – Дніпро та Дніпропетровська область, Кропивницький та Кіровоградська область.

Довідково: Ця комісія має великий вплив на зміну топонімів, діяльність її спрямовується та координується Кабміном.

Згідно з законом "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", висновок Нацкомісії зі стандартів державної мови щодо відповідності пропозицій стандартам державної мови є обов’язковим для врахування при прийнятті рішень про перейменування відповідного географічного об’єкта.

Національну комісію очолює Володимир Мозгунов.

Теми: ЗапоріжжяКабінет міністрів
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