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Нацкомісія рекомендує розглянути перейменування Запоріжжя

Роман ПетренкоВівторок, 27 червня 2023, 18:43
Нацкомісія рекомендує розглянути перейменування Запоріжжя
фото ова

Національна комісія зі стандартів державної мови, яка є центральним органом виконавчої влади, рекомендує розглянути перейменування міста Запоріжжя, зазначаючи, що назва може не відповідати стандартам.

Джерело: перелік рекомендацій Нацкомісії

Деталі: Відомо, що фахівці-філологи та історики закладів вищої освіти з усіх регіонів України склали перелік з 1400 міст та сіл, які рекомендується перейменувати на виконання закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Запоріжжя входить до переліку назви сіл, селищ, міст області, які "можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики".

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Комісія рекомендує обґрунтувати "доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву".

Тим часом комісія ніяк не пояснила, чому Запоріжжя відповідає або не відповідає новому законодавству.

Тепер у місцевої влади є 6 місяців, аби довести про доцільність обласного центру або запропонувати свою назву. Якщо вони цього не зроблять, парламент змінюватиме назву міста за рішенням цієї комісії.

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Водночас щоб перейменувати Запорізьку область, потрібно вносити зміни до Конституції, для якого має бути підтримка парламенту понад 300 голосів. В Україні вже є прецеденти, коли змінювали обласний центр, залишивши назву регіону – Дніпро та Дніпропетровська область, Кропивницький та Кіровоградська область.

Довідково: Ця комісія має великий вплив на зміну топонімів, діяльність її спрямовується та координується Кабміном.

Згідно з законом "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", висновок Нацкомісії зі стандартів державної мови щодо відповідності пропозицій стандартам державної мови є обов’язковим для врахування при прийнятті рішень про перейменування відповідного географічного об’єкта.

Національну комісію очолює Володимир Мозгунов.

Теми: ЗапоріжжяКабінет міністрів
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